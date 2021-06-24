Хто є хто. Реакція лідерів ЄС на пропозицію про саміт з Путіним

Країни ЄС розділились у питанні, чи кликати Путіна на саміт або ні - хто є хто. Фото: колаж "Сьогодні"
Ініціатива Франції та Німеччини провести саміт з президентом Росії Володимиром Путіним, як і очікувалося, розколола Європейський Союз.
Лідери деяких країн передбачувано виступили проти такої ініціативи. Стурбованість ця ідея викликала і в Україні.
"Сьогодні" зібрали реакції європейських лідерів на ідею повернути Кремль з міжнародної ізоляції.
Україна
Саміт ЄС – Росія може спровокувати послаблення тиску на Москву і пом'якшення покарання за агресію проти України, вважає міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"Ініціатива відновити саміт з Росією без прогресу з російської сторони буде небезпечним відхиленням від політики санкцій ЄС. Це може тільки підірвати політику невизнання і ефективність режиму санкцій і, що ще більш небезпечно, відбити охоту у Росії імплементувати Мінські угоди", – сказав він.
Польща
Моравецький і раніше неодноразово відстоював українські інтереси в ЄС / Фото: Офис Президента Украины
Діалог з Росією на найвищому рівні неможливий, допоки Росія продовжує гібридні атаки на демократію і ЄС. Так вважає прем'єр Польщі Матеуш Моравецький.
"Початок будь-якого прямого діалогу на вищому політичному рівні можливий тільки в ситуації, коли відбувається фактична деескалація і фактичний вихід з агресивної політики", – підкреслив він.
Литва
Ініціативу саміту з Росією необхідно обговорити, але вона схожа на спробу "переконати ведмедя не потикатися до меду", вважає президент Литви Гітанас Науседа.
"Якщо без жодних позитивних змін в поведінці Росії ми почнемо взаємодіяти, це направить дуже сумний і поганий сигнал нашим партнерам, наприклад, Східному партнерству", – підкреслив він.
Латвія
Росія розуміє тільки політику сили, а "безкоштовні поступки" вважає лише проявом слабкості, заявив латвійський прем'єр Крішьяніс Каріньш. Тому його країна стурбована новою ідеєю.
"Діалог припинився в 2014 році на тлі незаконної анексії Криму. На Донбасі тривають бойові дії. Це проблеми, які слід вирішити, і тоді ми можемо говорити з Росією", – попередив Каріньш.
Естонія
На минулому саміті всі країни ЄС погодилися, що Росія є великою загрозою і що ця країна агресивна. Тому естонському прем'єру Каї Каллас цікаво, звідки могла вирости така пропозиція Німеччини і Франції.
"Росія входить лише настільки далеко, наскільки ми їй дозволяємо, і ми маємо чітко усвідомлювати, яка наша мета", – сказала прем'єр.
Німеччина
Франція і Німеччина в унісон закликають Європу повернути Путіна з міжнародної ізоляції. Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
Німецький канцлер Ангела Меркель упевнена: Євросоюз має не тільки налагодити прямий діалог з керівництвом Росії, а й виробити єдиний підхід до провокацій з боку Москви.
"На порядку денному повинні бути спільні стратегічні інтереси (з Росією. – ред.), наприклад захист клімату і, звичайно, сфера світу і безпеки, врегулювання ситуації в Лівії та Сирії", – зазначила канцлер.
Франція
У відносинах з Кремлем Європа не може "дотримуватися чисто реактивної логіки", тому повинна проявити єдність і координацію для діалогу з Кремлем, сказав президент Франції Еммануель Макрон.
"Ми підтримуємо проведення діалогу з Росією для відстоювання наших європейських інтересів з проявом вимогливості ... цей діалог, необхідний для стабільності європейського континенту" , – сказав Макрон.
Нідерланди
Після того, як підконтрольні Росії бойовики збили на Донбасі лайнер з 192 підданими Нідерландів, прем'єр-міністр королівства Марк Рютте не стане брати участь в саміті з Путіним, якщо такий відбудеться.
Хоча сам він не має нічого проти проведення подібної зустрічі.
Австрія
Курц навіть не намагається приховувати, що Австрія тісно контактує з Кремлем / Фото: сайт Кремля
Австрійський канцлер Себастьян Курц вважає, що діалог з Росією зміцнить Євросоюз. Тим паче, що деякі країни, наприклад Німеччина, Франція і Австрія і так його підтримують.
"Одного разу вже був саміт між ЄС і Путіним, тому можна організувати його так само, як і в минулий раз, можна звернутися і до форматів, використовуваних для діалогу з іншими частинами світу", – сказав він.
Про що ще говорять в Україні та світі 24 червня, дивіться у відеосюжеті: