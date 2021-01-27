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"Триває пандемія і вмирають люди": ЄС вимагає у AstraZeneca поставити вакцину

27 січня, 17:01

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Брюссель не приймає відмовок про зрив графіку постачань вакцини

Європейський Союз вимагає від AstraZeneca поставити замовлену вакцину в повному обсязі, оскільки триває пандемія і вмирають люди.

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Про це на екстреній пресконференції в Брюсселі 27 січня заявила єврокомісар з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес.

"Єврокомісія очікує від AstraZeneca постачань у першому кварталі в повному обсязі, оскільки ми перебуваємо в стані пандемії, вмирають люди, це не питання ринку або статистики", – сказала Кіріакідес.

Вона нагадала, що виробник вакцин зобов'язався налагодити виробничі потужності, необхідні для постачвнь, а ЄС інвестував у це гроші.

Також, за словами Кіріакідес, в договорі з AstraZeneca йдеться, що ЄС є пріоритетним покупцем вакцин, і жодна інша країна, включаючи Велику Британію, не може мати більший пріоритет, навіть якщо вона уклала договір раніше.

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Йдеться про те, що AstraZeneca розділила ланцюжки поставок вакцини між ЄС і Великою Британією, де знаходяться по два заводи фармкомпанії. При цьому через виробничі проблеми на одному з підприємств в Європейському Союзі стався збій у виробництві основного компонента вакцини, через що графік поставок товару до ЄС збився.

На цьому тлі в Євросоюзі навіть задумалися про те, щоб подати на фармпвиробника до суду.

А яка ситуація з вакцинацією від COVID-19 в інших країнах, дивіться у відеосюжеті:

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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ЄС вакцина коронавірус COVID-19 AstraZeneca
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