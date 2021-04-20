"Йде політична боротьба". Меркель зробила заяву щодо "Північного потоку – 2"

Дивна у Німеччині позиція – підтримує збереження транзиту газу через Україну, але при цьому виступає за будівництво російського газопроводу

Незважаючи на заклики у Німеччині зупинити "Північний потік – 2", канцлер цієї країни Ангела Меркель вважає, що навколо російського газопроводу йде політична боротьба, але при цьому підтримує збереження транзиту газу через Україну.

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Про це вона сказала під час відеозвернення до учасників весняної сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), передає Європейська правда.

Вона нагадала, що Німеччина виступає за збереження транзиту російського газу через Україну.

"Я хочу підкреслити, що газ, який ще не йде по "Північному потоку-2", але йде по "Північному потоку-1", не є гіршим за газ, який йде через Україну, і газ, який йде через Туреччину з Росії", – сказала Меркель.

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За її словами, головне питання в тому, як далеко ЄС повинен заходити в питаннях торгівлі з Росією, зокрема в питанні енергетики.

"У цьому зв’язку Німеччина виступила за будівництво "Північного потоку-2". Йде політична боротьба, бо багато інших бачать це питання по-іншому", – сказала канцлер Німеччини.

Також вона зарахувала війну в Україні до списку найгарячіших точок на планеті, пише ТАСС.

"Якщо подивитися на зовнішні кордони Європи, то нам стане очевидно, що і сьогодні світ і безпека, стабільність і процвітання не є чимось самим собою зрозумілими. Ситуація в Білорусі, на сході України і в Криму, в Придністров'ї, Південній Осетії, Абхазії, Нагірному Карабасі і, звичайно, в Сирії та Лівії більш ніж тривожна", – резюмувала Меркель.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський порівняв "Північний потік – 2" з окупацією Криму і Донбасу. За його словами, якщо проєкт запустять, то Росія зможе застосувати схожу стратегію проти інших країн.

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