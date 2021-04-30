Голка з наркотиком: в Європарламенті вважають "Північний потік – 2" ганебним проєктом

Депутат Європейського парламенту від Литви вважає, що проєкт існує за рахунок суверенітету і економічної безпеки України

У партії Ангели Меркель "Християнсько-демократичний союз Німеччини" є розбіжність думок щодо будівництва "Північного потоку – 2". Деякі члени партій вважають цей проєкт політичною помилкою.

Реклама

Про це в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" заявив депутат Європейського парламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс.

"Я спостерігаю за дуже цікавими тенденціями в Німеччині, в тому числі і розбіжністю думок. В тій же партії Меркель. Багато моїх колег, які є членами цієї партії, відверто говорять, що це була політична помилка зайнятися цим проектом (Північним потоком – Ред. ), побудувати перший і тепер зайнятися другим. Ми розуміємо, чому це робиться", – сказав він.

За його словами, все ведеться як дуже серйозна операція, а не як економічний проєкт.

"Я вам повинен сказати, що ми намагаємося зробити все можливе, щоб на нашій сесії в травні, в Європарламенті, ми мали окрему резолюцію по "Північному потоку – 2" і взагалі за цим проєктом, і висловили ще раз свою думку", – звернувся Пятрас Ауштрявічюс до новопризначеного голови правління НАК "Нафтогаз України" Юрію Вітренко.

Депутат Європейського парламенту від Литви назвав "Північний потік – 2" ганебним проектом, який існує за рахунок суверенітету і економічної безпеки України

"Це ще одна голка з наркотиком в тіло Європи і багато грошей в кишені тих, хто втілюють цей проєкт. Це робиться за рахунок єдиної Європи, і таке не може відбуватися. Це одна з найбільших помилок уряду Меркель", – зазначив він.

Як ми раніше писали, лідер Європейської народної партії Манфред Вебер закликав зупинити будівництво "Північного потоку – 2" в разі подальшого загострення ситуації на Донбасі.