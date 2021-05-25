Русский
$ 27,43
33,49
  1. Світові новини
  2. Євросоюз

Інцидент з літаком в Мінську. Польща хоче отримати доступ до "чорних скриньок"

25 травня, 11:33

Денис Беспалов Денис Беспалов

Розшифровка бортових самописців допоможе зрозуміти, що відбувалося в повітрі, заявили в МЗС Польщі

Польща розраховує отримати доступ до чорних скриньок пасажирського літака Ryanair, який в неділю здійснив вимушену посадку в аеропорту Мінська.

Реклама

Про це заявив заступник міністра закордонних справ республіки Марчін Пшідач, передає RMF.

"В першу чергу потрібно з'ясувати, що відбувалося в повітрі, на борту літака, як виглядало спілкування з наземними службами", – сказав він.

Читайте також: Закрите небо Лукашенка. Країни та авіакомпанії масово відмовляються літати над Білоруссю (оновлено)

В тренді
Білорусь – в ізоляції, Лукашенко – мовчить: всі подробиці затримання Протасевича в Мінську (оновлюється)
Літак екстреного посадили в Мінську для затримання Протасевича. Колаж "Сьогодні"
В тренді
Закрите небо Лукашенка. Країни та авіакомпанії масово відмовляються літати над Білоруссю (оновлено)
Протасевича затримали 23 травня. Фото: колаж "Сьогодні"
В тренді
Перехворілим на COVID-19 видаляють очі – в Індії почалася епідемія рідкісного "чорного грибка"
Індію вражає "чорний грибок". Фото: колаж "Сьогодні"

За словами польського дипломата, питання полягає в тому, за допомогою яких аргументів – вербальних або не тільки – капітана змусили розвернути літак, який був вже майже біля кордону з Литвою, до Мінська.

Реклама

"Все це можна буде з'ясувати за допомогою доказової бази", – додав він.

Більш докладно про світову реакції на інцидент в Мінську читайте в матеріалі Санкції, ізоляція і гнів США – реакція політиків на затримання Протасевича.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

В Італії знайшли тіло молодої українки, вбитої пів року тому: опізнали за каблучкою
В Італії знайшли тіло молодої українки, вбитої пів року тому: опізнали за каблучкоюЄвросоюз
Зеленський порівняв зарплати в Україні та Польщі і зробив несподіваний висновок
Зеленський порівняв зарплати в Україні та Польщі і зробив несподіваний висновокЕкономіка
Європа дала Лукашенко під дих – ЄС закрив небо для авіакомпаній Білорусі
Європа дала Лукашенко під дих – ЄС закрив небо для авіакомпаній БілорусіЄвросоюз
Явне порушення. У США і ЄС вимагають заборонити польоти над Білоруссю
Явне порушення. У США і ЄС вимагають заборонити польоти над БілоруссюСША
"Я вражена, як ви захищаєте громадян": прем'єр Естонії приїхала на Донбас (фото)Донбас
В помсту Лукашенку на чемпіонаті світу з хокею змінили прапор Білорусі
В помсту Лукашенку на чемпіонаті світу з хокею змінили прапор БілорусіХокей

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти