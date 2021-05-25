Інцидент з літаком в Мінську. Польща хоче отримати доступ до "чорних скриньок"

Розшифровка бортових самописців допоможе зрозуміти, що відбувалося в повітрі, заявили в МЗС Польщі

Польща розраховує отримати доступ до чорних скриньок пасажирського літака Ryanair, який в неділю здійснив вимушену посадку в аеропорту Мінська.

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Про це заявив заступник міністра закордонних справ республіки Марчін Пшідач, передає RMF.

"В першу чергу потрібно з'ясувати, що відбувалося в повітрі, на борту літака, як виглядало спілкування з наземними службами", – сказав він.

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За словами польського дипломата, питання полягає в тому, за допомогою яких аргументів – вербальних або не тільки – капітана змусили розвернути літак, який був вже майже біля кордону з Литвою, до Мінська.

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"Все це можна буде з'ясувати за допомогою доказової бази", – додав він.

Більш докладно про світову реакції на інцидент в Мінську читайте в матеріалі Санкції, ізоляція і гнів США – реакція політиків на затримання Протасевича.

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