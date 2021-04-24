Лякаючий індійський штам COVID-19 поширюється світом – в Швейцарії перший випадок

Через новий вид коронавірусу вже незабаром Індію можуть включити до списку епідеміологічно небезпечних країн

У Швейцарії зафіксували перший випадок зараження новим штамом коронавірусу, який раніше виявили в Індії.

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Про це повідомляє Федеральний офіс громадської охорони здоров'я конфедерації в Twitter.

Індійський варіант коронавірусу виявили у пасажира, який прибув через транзитний аеропорт.

Ймовірно, що вже незабаром Індію можуть включити до списку епідеміологічно небезпечних країн. Зараз з цього приводу ведуться консультації.

Індійський штам коронавірусу також нещодавно виявили і в Чехії.

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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов раніше заявив, що Україна пройшла пік третьої хвилі коронавірусу. Але в світі з'явився новий штам коронавірусу, який може поширитися і в Україні.

Раніше він також розповів в ефірі телеканалу "Україна 24", що у нас циркулює суто європейський – італійський та іспанський – штам.

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