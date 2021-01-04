"Шукайте мене в пабі": Грета Тунберг пообіцяла на 18-річчя розповісти правду про кураторів

Екоактивістка Грета Тунберг 3 січня відсвяткувала 18-річчя. У цей день вона розмістила в соцмережі пост, в якому написала, що "нарешті вільна" і збирається в паб, де "розкриє темні секрети змови", що стосується її діяльності.

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Про це свідчить запис на її сторінці у Facebook.

"Сьогодні ввечері ви мене знайдете в місцевому пабі, де я розкрию всі темні секрети змови навколо кліматичних шкільних страйків і про моїх злих кураторів, які більше не можуть мене контролювати! Я нарешті вільна!" – пожартувала Грета.

Вона також подякувала своїм друзям і пыдписникам за "всі добрі побажання" в день народження.

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Нагадаємо, влітку 2020 року екоактівістка Грета Тунберг, яка раніше була визнана людиною року, отримала премію за гуманність від Португальського фонду Гюльбенкяна розміром 1 млн євро, обійшовши 136 номінантів із 43 країн світу.

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Зазначимо, Тунберг прославилася після того, як звернулася з емоційною заявою до учасників саміту ООН з клімату, який проходив у вересні 2019 року в Нью-Йорку.

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