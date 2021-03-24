"Виключно моя помилка". Меркель вибачилася перед німцями за локдаун

Після продовження в країні жорсткого карантину уряд Німеччини посилило карантинні обмеження під час Великодня. Наступного ж дня це довелося скасувати.

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Про це повідомляє Spiegel.

На прес-конференції 24 березня канцлер Ангела Меркель запевнила, що рішення про нові заборони було прийнято лише з найкращих міркувань, але "тим не менш, ідея великодніх вихідних була помилкою". Всю відповідальність за це рішення очільниця федерального уряду взяла на себе.

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"Ця виключно моя помилка. Тому що, врешті-решт, я несу повну відповідальність за всі рішення уряду", – зазначила Меркель.

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Напередодні уряд ФРН оголосив, що в квітні будуть вихідними не тільки 2, 4 і 5 квітня, на які припадають Страсна п'ятниця і католицький Великдень, але й 1 і 5 квітня.

Наразі було вирішено різко посилити карантинні обмеження – закрити майже всі магазини, заборонити збиратися великими сім'ями і перевести релігійні служби в онлайн-режим.

Це оголошення виявилося несподіванкою для земельних влади – вони заявили про те, що його складно реалізувати з юридичної точки зору. А саме неможливо в такі короткі терміни вирішити питання виплати зарплат і втрати робочого часу.

Проти, зокрема, виступив й глава МВС Хорст Зеєхофер, представники католицької та протестантської церков, а також опозиція.

Нагадаємо, що раніше цього самого місяця в німецькому Інституті Роберта Коха оголосили про початок третьої хвилі коронавірусу в країні.

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Також ми повідомляли, що в цій країні вперше виявили випадок зараження так званим комбівірусом – мутованим коронавірусом, який поєднує в собі модифікації і британського, і південноафриканського штамів.

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