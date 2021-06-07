Іспанія відкрила кордони для українців – хто зможе потрапити до країни

Всі туристи повинні пройти повний курс вакцинації від коронавірусу. Водночас громадяни Бразилії, Індії та Південної Африки не зможуть потрапити до Іспанії навіть з щепленнями

Іспанія відкрила кордони для туристів / Фото: Depositphotos

Іспанія з сьогоднішнього відкрила кордони для іноземних туристів. Для в'їзду в країну потрібно пройти курс вакцинації від коронавірусу.

Реклама

Про це повідомляє RTVE.

Мандрівники повинні надати доказ того, що вони зробили два щеплення від COVID-19 за 14 днів до в'їзду. Зокрема, йдеться про такі препарати:

Pfizer;

Moderna;

AstraZeneca;

Johnson & Johnson;

Sinopharm;

Sinovac-Coronavac.

Водночас громадяни Бразилії, Індії та Південної Африки не зможуть потрапити до Іспанії навіть з щепленнями – все через високу захворюваність в цих країнах.

Всі туристи повинні заповнити форму контролю здоров'я через веб-сайт або додаток Spain Travel Health. У ній обов'язково повинна міститися інформація про вакцинацію. Додаток буде генерувати QR-код, який мандрівник повинен пред'явити до посадки, а також на контролі після прибуття.

Реклама

Як повідомлялося раніше, потрапити до Хорватії тепер буде трохи простіше – країна послабила правила в'їзду для тих, хто не проходив вакцинацію, і тих, кого обійшла коронавірусна хвороба.

Крім того, з 14 травня туристам з України дозволили також в'їжджати і в Грецію.

В яких ще країнах чекають на українських мандрівників і які документи потрібні для в'їзду, дивіться в сюжеті:

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу