Іспанія відкрила кордони для українців – хто зможе потрапити до країни

Іспанія відкрила кордони для туристів / Фото: Depositphotos
Іспанія з сьогоднішнього відкрила кордони для іноземних туристів. Для в'їзду в країну потрібно пройти курс вакцинації від коронавірусу.
Про це повідомляє RTVE.
Мандрівники повинні надати доказ того, що вони зробили два щеплення від COVID-19 за 14 днів до в'їзду. Зокрема, йдеться про такі препарати:
- Pfizer;
- Moderna;
- AstraZeneca;
- Johnson & Johnson;
- Sinopharm;
- Sinovac-Coronavac.
Водночас громадяни Бразилії, Індії та Південної Африки не зможуть потрапити до Іспанії навіть з щепленнями – все через високу захворюваність в цих країнах.
Всі туристи повинні заповнити форму контролю здоров'я через веб-сайт або додаток Spain Travel Health. У ній обов'язково повинна міститися інформація про вакцинацію. Додаток буде генерувати QR-код, який мандрівник повинен пред'явити до посадки, а також на контролі після прибуття.
Як повідомлялося раніше, потрапити до Хорватії тепер буде трохи простіше – країна послабила правила в'їзду для тих, хто не проходив вакцинацію, і тих, кого обійшла коронавірусна хвороба.
Крім того, з 14 травня туристам з України дозволили також в'їжджати і в Грецію.
В яких ще країнах чекають на українських мандрівників і які документи потрібні для в'їзду, дивіться в сюжеті:
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