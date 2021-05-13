Іспанія відкриває кордони для туристів – на українців теж чекають

Влада королівства хоче розвіяти страх мандрівників перед закордонними поїздками – країни Східної Європи один із пріоритетів

Фото: REUTERS/Vincent West

Іспанська влада сподівається, що після 20 травня королівство зможе приймати іноземних туристів з третіх країн – після того, як Євросоюз скасує дію рекомендації Ради ЄС про обмеження несуттєвих поїздок ззовні.

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Про це повідомляє видання Diario de Sevilla.

На презентації кампанії із запуску туризму "Ви заслуговуєте на Іспанію" міністр промисловості, торгівлі і туризму Рейєс Марото допустила, що рекомендації можуть бути послаблені ще до 20 травня.

Це полегшить іноземним туристам з третіх країн транзит до Іспанії через США або Велику Британію.

Метою кампанії Марото назвала подолання психологічного бар'єру і позбавлення від страхів перед подорожами, а також спонукати туристів до закордонних поїздок – насамперед, до Іспанії.

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Основними напрямками припливу туристів до Іспанії міністр назвала Східну і Північну Європу, а також Велику Британію, Францію та Німеччину.

Також міністр нагадала, що в червні Іспанія запускає COVID-сертифікати. Імовірно, українські туристи зможуть потрапити до країни тільки з таким документом.

Нагадаємо, раніше в іспанському уряді називали іншу дату відкриття кордонів для туристів – це збиралися зробити в червні.

Тим часом сама країна потроху виходить з надзвичайного стану – в березні провели перший з початку пандемії масштабний концерт, на який прийшли 5 тисяч осіб.