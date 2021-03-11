Іспанія відкриває кордони: коли почнуть впускати туристів

З середини травня Іспанія планує впровадження цифрових паспортів імунізації і почати впускати іноземних туристів.
Про це, як повідомляє Reuters, заявила міністр туризму королівства Рейес Марото.
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COVID-паспорти в Іспанії можуть з'явитися 19 травня – в день, коли в Мадриді відкриється міжнародний туристичний ярмарок FITUR 2021.
Нагадаємо, що з початку поширення коронавірусної інфекції в Іспанії зареєстрували майже 3,2 млн випадків COVID-19, зокрема 72 тис. смертельних.
Наразі в країні триває активна кампанія з вакцинації населення – іспанцям роблять щеплення вакцинами від AstraZeneca, Moderna та Pfizer/BioNTech. А сьогодні в ЄС схвалили також препарат, розроблений Johnson & Johnson, – незабаром його почнуть постачати й до Іспанії.
Як ми вже писали, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розкрила інформацію про розроблені в ЄС "зелені перепустки" (Green Pass), що дозволять європейцям подорожувати як всередині Євросоюзу, так і за його межами.
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