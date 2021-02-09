Випробував на дружині та дітях: у Німеччині лікар експериментував з вакциною від COVID-19

У Німеччині лікар і бізнесмен Вінфрід Штеккер розробив можливу вакцину від коронавірусу і випробував її дію на собі та інших людях, не маючи на те відповідного дозволу.

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Як повідомляє MDR Sachsen, його підозрюють в порушенні закону про лікарські засоби.

Навесні 2020 року чоловік сам собі ввів чотири рази розроблений препарат в м'яз стегна. Крім того, він випробував вакцину від коронавірусу на своїй дружині, дітях і ще 65 добровольцях.

Як заявляє сам вчений, побічних ефектів після введення вакцини не було. Деякі скаржилися на незначні подразнення і біль в місці уколу. Однак у всіх щеплених з'явилися антитіла.

Штекер надіслав до Інституту імені Пауля Ерліха результати своїх тестів по електронній пошті. Лікар попросив розширити випробування, щоб підтвердити ефективність препарату, але Інститут звернувся в прокуратуру.

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У 1987 Штекер був засновником компанії Euroimmun, яка до цього дня займається розробкою методів розпізнавання аутоімунних та інфекційних захворювань. У 2017 році вчений продав компанію за 1,2 мільярда євро.

Раніше аналітики Bloomberg прийшли до висновку, що світ повернеться до нормального життя через 7 років. Саме стільки часу буде потрібно, щоб вакцинувати 75% населення землі.

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