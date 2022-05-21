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Італія та Німеччина дозволили рублеві рахунки для покупки російського газу – ЗМІ

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21 травня, 04:42
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Німеччина є найбільшим імпортером російського газу у регіоні
Німеччина та Італія дозволили компаніям відкривати рахунки у рублях. Колаж "Сьогодні"
Німеччина та Італія дозволили компаніям відкривати рахунки у рублях. Колаж "Сьогодні"

Німеччина та Італія дозволили компаніям відкривати рахунки у рублях, щоб купувати російський газ.

Про це повідомляють Reuters з посиланням на джерела

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Деталі

За словами джерел, Німеччина та Італія повідомили компаніям, що вони можуть відкрити рахунки в рублях, щоб продовжувати купувати російський газ, не порушуючи санкцій проти Москви після переговорів із Європейським Союзом.

Два джерела повідомили Reuters, що німецькі імпортери газу отримали від Берліна повідомлення про можливість відкривати карбованцеві рахунки для оплати російського газу без порушення санкцій.

Фінляндія відмовилася платити за газ карбованцями

Із суботи 21 травня "Газпром" перестане постачати цій країні газ. Про це енергокомпанію Gasum повідомила фінська "дочка" "Газпрому" у п'ятницю, 20 травня.

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Проте у прес-службі кажуть, що до такого сценарію були готові. Раніше компанія відмовилася йти на шантаж Кремля і заявила, що оплачуватиме постачання такою валютою, як зазначено в контрактах. У Росії попереджали, що за відмову постачання газу припинятиметься.

Тому протягом наступного літнього сезону Gasum постачатиме споживачам газ з інших джерел. через трубопровід Balticconnector, який з'єднує Фінляндію та Естонію.

Так, Росія опинилася у скрутному становищі, і "Газпром" шукає нові способи, щоб тиснути на Європу. "Сьогодні" писали, що "Газпром" навмисно не використовує вже оплачені потужності для транзиту через газовимірювальну станцію "Суджа", таким чином штучно обмежуючи постачання до Європи.

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Читайте також, як "Газпром" покриває крадіїв газу в Україні, і чи вирішиться Російська Федерація повністю припинити транзит газу через нашу територію.

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