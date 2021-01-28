Італія планує запустити власну вакцину від COVID-19 вже у вересні

Італія планує запустити власну вакцину від коронавірусу, розроблену італійською компанією ReiThera, у вересні 2021 року.

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Про це повідомляє ANSA.

Як заявив глава Італійського фармакологічного агентства Джоджио Пал, уряд планує прищепити вакциною власного виробництво близько мільйон осб.

Нагадаємо, 5 січня 2021 року вакцина пройшла перший етап клінічних випробувань і показала 92,5% ефективності.

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За останніми даними, в Італії було зафіксовано понад 2,49 мільйонів випадків коронавірусу. За весь час пандемії від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли понад 86 тисяч осіб, а побороли хворобу близько 1,92 мільйонів осіб.

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Раніше повідомлялося, що Європа вимагає публічних пояснень від Pfizer за зрив поставок вакцини.

Водночас виробник "оксфордської" вакцини повідомив про проблеми з виробництвом її основного компонента, через що кількість доступних доз препарату буде на 60% менше, ніж очікувалося.

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