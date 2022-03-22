Італія підтримала членство України у Євросоюзі

Італія, яка ще нещодавно вважалася союзником Росії з багатьох питань, тепер не проти того, щоб Україна приєдналася до Європейського Союзу. Про це заявив прем'єр-міністр Маріо Драгі після виступу президента Володимира Зеленського перед членами італійського парламенту.
Про це повідомляє місцева агенція Ansa.
Підтримка
"Ми хочемо прокласти шлях більшої близькості України до Європи: це тривалий процес, який складається з необхідних реформ. Італія у цьому процесі перебуває поряд із Україною. Італія хоче, щоб Україна приєдналася до Європейського Союзу", – заявив італійський прем'єр.
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Драгі додав, що сьогодні Україна не лише захищає себе, вона захищає мир, свободу та безпеку усієї Європи, і Італія вдячна нам за це.
Європейські перспективи
- Нагадаємо, 1 березня Європарламент прийняв заявку України на вступ до Євросоюзу. Стартувала спеціальна процедура вступу.
- Трохи раніше президент України Володимир Зеленський на фоні вторгнення Росії повідомив, що Україна звернулася до Євросоюзу з проханням про невідкладне приєднання за спеціальною процедурою.
- 28 лютого глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що українці є частиною європейської сім'ї і будуть прийняті до ЄС.
- Слідом за Україною Молдова вирішила прискорити подачу заявки на вступ до Європейського Союзу.