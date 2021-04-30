Італія продовжила карантин для туристів з ЄС

До середини травня продовжили карантинні обмеження для мандрівників з Європи, потрібно буде здавати двічі тест на коронавірус

В Італії на 15 днів продовжили карантинні обмеження, раніше введені через пандемію коронавірусу, для туристів з інших європейських країн.

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Про це пише The Local.

Правило карантину для мандрівників з ЄС було продовжено через велику кількість випадків захворювання в Італії та інших європейських країнах.

Тест на коронавірус потрібно буде здати двічі: до прибуття в країну та після ізоляції на п'ять днів.

За останньою статистикою, в Італії за весь час пандемії на коронавірус захворіли 3,99 млн осіб. Від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, померли понад 120 тисяч осіб. Водночас побороли хворобу понад 3,43 млн осіб.

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Тим часом після більш ніж трьох тижнів локдауну у Франції почали послаблювати карантинні заходи, відкривши початкові школи і дитячі сади.

Водночасглава німецької фармацевтичної компанії BioNTech Угур Сахін упевнений, що протягом трьох-чотирьох місяців Європа може досягти колективного імунітету (тобто наявності антитіл у 70% населення).

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