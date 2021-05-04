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Італія введе національні паспорти вакцинації на місяць раніше ЄС

4 травня, 20:39

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Італійський прем'єр запевнив, що національний дозвіл дозволить подорожувати без обмежень і в інші країни Європи

Європейський Союз запровадить паспорти вакцинації від коронавірусу в середині червня, а Італія почне застосовувати власні "зелені пропуски" на місяць раніше – у другій половині травня.

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Про це заявив прем'єр-міністр країни Маріо Драгі на прес-конференції за підсумками відеоконференції міністрів туризму країн G20, передає La Reppublica.

"Європейський зелений пропуск буде готовий у другій половині червня. Тим часом італійський уряд ввів національний зелений пропуск, який запрацює з другої половини травня", – заявив прем'єр.

За його словами, мандрівники хочуть відвідати Італію, а Італія готова вітати у себе весь світ знову.

"Я не сумніваюся, що туризм в нашій країні знову стане ще потужнышим, ніж раніше", – впевнений Драгі.

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Він додав, що національний пропуск дасть змогу подорожувати без обмежень і в інші країни Європи.

"Завдяки італійському паспорту вакцинації туристи зможуть переміщатися з однієї країни в іншу без карантину, якщо вони зможуть довести, що не хворі на COVID, вакциновані або мають негативний тест", – додав він.

Нагадаємо, раніше Європейська комісія офіційно виступила за ослаблення обмежень на в'їзд до Євросоюзу з "несуттєвих причин" і вперше запропонувала впустити іноземних туристів у країни.

Ми також повідомляли, що Іспанія розраховує відкрити в'їзд для іноземних мандрівників з червня, після введення загальноєвропейського цифрового сертифікату про вакцинацію проти коронавірусу.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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