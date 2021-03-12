Італія введе жорсткий локдаун на Великдень – заборонять виходити з дому

Він триватиме з 3 по 5 квітня

З 3 по 5 квітня, на великодні вихідні, Італія введе загальнонаціональний локдаун. В країні обмежать рух транспорту і закриють багато магазинів.

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Про це повідомляє Reuters.

Щоб запобігти поширенню коронавірусу, влада заборонить італійцям залишати свої будинки. Виходити можна буде лише з цілю роботи або за станом здоров'я. Крім того, закриють магазини, які продають другорядні товари.

Крім того, в проекті указу йдеться, що з понеділка будуть посилені обмеження в "жовтих" регіонах Італії. Там вже на даному етапі строго обмежать рух між містами, а ресторани та бари закриють.

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Очікується, що указ про локдаун схвалять 12 березня, на даному етапі це лише пропозиція.

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Відзначимо, що лише в четвер, 11 березня, Італія зареєструвала майже 26 тисяч нових випадків коронавірусу і 373 випадки смерті. Ще на початку березня уряд посилив обмеження для "червоних зон". Там закриті не тільки бари, ресторани, магазини і середні школи, а й початкові школи. А жителів просять, по можливості, бути вдома і нікуди не виходити.

Раніше ми повідомляли, що в італійському муніципалітеті Брешія виявили нігерійський штам коронавірусу, який схожий з виявленими в ПАР, але відрізняється від британського.

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