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Італія виходить з жорсткого локдауна

25 квітня, 22:00

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Для контролю за дотриманням заходів безпеки планують задіяти близько 70 тис. правоохоронців

З 26 квітня велика частина Італії перейде в жовту зону карантину, що означає ослаблення ряду карантинних обмежень.

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Про це повідомляє видання Ansa.

Всі регіони країни входять в червону або помаранчеву зони. З понеділка 13 регіонів і дві автономні провінції перейдуть в жовту зону.

Це Абруццо, Кампанія, Емілія-Романья, Фріулі-Венеція-Джулія, Лаціо, Лігурія, Ломбардія, Молізе, Марке, П'ємонт, Тоскана, Умбрія, Венето і автономні провінції Больцано і Тренто.

У цих регіонах, в тому числі, частково відкриються ресторани і бари – клієнтів буде дозволено приймати на відкритих майданчиках. Також з певними обмеженнями відкриваються кінотеатри, театри і музеї.

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"Із завтрашнього дня багато видів діяльності відновляться, і велика частина країни перейде в жовту зону. Але ми хочемо робити крок за кроком, щоб не повертатися назад: розклад о 22:00 дозволяє нам знизити мобільність, і це – це вибір, який уряд вирішив зробити в рамках розумного", – каже міністр охорони здоров'я Роберто Сперанса.

Помаранчевими залишаться п'ять регіонів, а червоною – тільки Сардинія, де і далі необхідно буде мати важливу причину для виходу з дому.

Для контролю за дотриманням заходів безпеки планують задіяти близько 70 тис. правоохоронців – від перевірок відкрилися закладів до запобігання скупчень людей на вулицях і площах.

У Римі в найпопулярніших місцях встановлять загородження, щоб контролювати кількість людей.

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Нагадаємо, північний регіон Італії П'ємонт заявив, що припинить використання партії вакцини від коронавіруса AstraZeneca, після того як в суботу після вакцинації помер учитель.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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Італія карантин червона зона локдаун

Джерело: Сьогодні

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