Через карантин в зоопарку мавпа відірвала палець п'ятирічному хлопчикові

У португальському зоопарку мавпа напала на дитину, яка в цей момент була з батьками і грала з нею біля клітки, та відкусила палець.

Реклама

Про це пише Daily Mail.

П'ятирічного хлопчика доставили в лікарню після нападу тварини.

Поліцейський витягнув втрачений палець, який медики сподіваються прикріпити. Інцидент розслідуватимуть.

Як відомо, це найбільший і зелений зоопарк в північній Португалії. У ньому проживає понад 600 тварин, включаючи амурського тигра і азіатського лева. До пандемії коронавірусу зоопарк щорічно приймав близько 1,5 мільйона відвідувачів.

Реклама

Однак під час карантину поведінка деяких тварин змінилася. Ветеринар Карла Монтейро розповіла, що тварини практично не спілкувалися з людьми.

Раніше ми писали, що в Харкові в торговий центр Sun Mall забігла мавпа з вулиці. За припущеннями очевидців, тварина втекла з контактного зоопарку, розташованого в цьому ТРЦ. Це вже не перший випадок, коли з цього зоопарку збігають тварини.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама