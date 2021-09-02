Біжать від "батьки"? Польша ввела надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю через нелегалів

Режим НП діятиме на території Підляського і Люблінського воєводств

Через нелегалів Польща ввела надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю. Фото: колаж "Сьогодні"

Влада Польщі ввела режим надзвичайного стану на кордоні Білорусі через потік нелегальних мігрантів. Відповідне рішення прийняв президент країни Анджей Дуда, повідомляє пресслужба глави держави у четвер, 2 вересня.

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"Вирішено ввести надзвичайний стан в зоні, зазначеній у розпорядженні", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що режим надзвичайного стану діятиме на території Підляського воєводства в північно-східній частині країни, що межує з Білоруссю і Литвою. Також надзвичайний стан буде введено в Люблінському воєводстві на сході Польщі.

Що було раніше

Раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, через наплив нелегалів, пропонував ввести надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю. Після чого постанову направили на схвалення президенту.