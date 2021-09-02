Світ
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🇺🇸 Зеленський в США 🎬 Кіно в Венеції 🏅 Медальний залік Паралімпіади 💥 Загострення на Донбасі
СЬОГОДНІ Світові новини Євросоюз

Біжать від "батьки"? Польша ввела надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю через нелегалів

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор розділу Влада
2 вересня, 16:34
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Режим НП діятиме на території Підляського і Люблінського воєводств
Через нелегалів Польща ввела надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю. Фото: колаж "Сьогодні"
Через нелегалів Польща ввела надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю. Фото: колаж "Сьогодні"

Влада Польщі ввела режим надзвичайного стану на кордоні Білорусі через потік нелегальних мігрантів. Відповідне рішення прийняв президент країни Анджей Дуда, повідомляє пресслужба глави держави у четвер, 2 вересня.

Реклама

"Вирішено ввести надзвичайний стан в зоні, зазначеній у розпорядженні", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що режим надзвичайного стану діятиме на території Підляського воєводства в північно-східній частині країни, що межує з Білоруссю і Литвою. Також надзвичайний стан буде введено в Люблінському воєводстві на сході Польщі.

Що було раніше

Раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, через наплив нелегалів, пропонував ввести надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю. Після чого постанову направили на схвалення президенту.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Опитування
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
Щоденник незалежності 🇺🇦
Курс валют
Курс долара сьогодні
Дізнатися
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
COVID-19 в Україні
2477 випадків за добу
Докладніше
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Сприятливі та небезпечні дні у серпні
Місячний календар на серпень
Що треба робити
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти