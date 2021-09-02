Біжать від "батьки"? Польша ввела надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю через нелегалів

Влада Польщі ввела режим надзвичайного стану на кордоні Білорусі через потік нелегальних мігрантів. Відповідне рішення прийняв президент країни Анджей Дуда, повідомляє пресслужба глави держави у четвер, 2 вересня.
"Вирішено ввести надзвичайний стан в зоні, зазначеній у розпорядженні", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що режим надзвичайного стану діятиме на території Підляського воєводства в північно-східній частині країни, що межує з Білоруссю і Литвою. Також надзвичайний стан буде введено в Люблінському воєводстві на сході Польщі.
Що було раніше
Раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, через наплив нелегалів, пропонував ввести надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю. Після чого постанову направили на схвалення президенту.
- Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко спочатку закрився від України, а потім наказав закрити кордон ще і з країнами Заходу. Його насторожила ситуація з мігрантами на кордонах з Литвою і Латвією. Особливо його здивувала загроза прибалтів за допомогою зброї зупиняти нелегалів і повертати на територію Білорусі.
- Також новини "Сьогодні" інформували про те, як українці скуповують квартири в Польщі.