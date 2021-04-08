Через тромбоз: в Іспанії ввели суворе вікове обмеження для вакцинації AstraZeneca

Щеплення робитимуть тільки людям старше 60 років

В Іспанії рекомендували використовувати щеплення від коронавірусу компанії AstraZeneca (Vaxzevria) тільки для вакцинації осіб старше 60 років.

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Такі заходи МОЗ вжило після того, як в Європейському агентстві лікарських засобів заявили, що утворення тромбів має бути включено в список рідкісних побічних ефектів вакцини, передає El Paris.

Зазначається, що переваги використання препарату продовжують переважувати ризики, тому специфічні фактори ризику не виділили.

Ще не відомо, що саме призводить до виникнення тромбів у вакцинованих. Вакцину Vaxzevria дозволили застосовувати в більш 90 країнах.

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Раніше влада Британії заявила, що продовжать використовувати вакцину AstraZeneca для вакцинації населення, незважаючи на повідомлення про тромбози.

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Більш докладно про ситуацію, яка склалася навколо цього препарату, читайте в матеріалі Від заперечення до визнання. Як AstraZeneca стала "ворогом номер один".

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