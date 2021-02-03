Побиття 15-річного українця в Парижі: мати звинуватила французькі ЗМІ в наклепі

Жінка вже подала скарги на ЗМІ, які поширюють наклеп

Мати жорстоко побитого в Парижі 15-річного Юрія Симканича вперше прокоментувала інформацію про те, що нібито її син мав стосунок до якихось угруповань у Франції. Жінка категорично це заперечує.

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Про це вона розповіла сайту "Сьогодні".

"Мати друзів і бути в банді – це "дві великі різниці". Я подала скаргу за наклеп. Також я подала скаргу на те видання, яке говорить, що моя дитина була знайома поліції", – уточнила Наталія Крученик.

За останні дні у французьких ЗМІ з'явилася інформація про те, що Наталя нібито фігурує в справі про торгівлю людьми.

За даними ЗМІ, жінка начебто не платила зарплату українкам, які працювали в її фірмі, буцімто в робітниць були жахливі умови праці й працювали вони нелегально.

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Наталія категорично спростувала свою причетність до незаконних дій і уточнила, що незабаром разом з адвокатом повідомить, як дійсно йдуть справи.

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"Ми вже скоро заговоримо про це. Ніякими людьми я ніколи не торгувала. Що стосується зарплати, то я надала роздруківки з банківських рахунків. Те, що вони (працівниці. – Ред.) так описали, – це їхні слова", – сказала вона.

За словами Наталі, вона надала офіційні докази.

"Якщо комусь було погано, то чому не йшли з роботи?" – сказала вона і додала, що працівниці коштом фірми відвідували найкращі ресторани Парижа.

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Нагадаємо, що 15 січня в районі торговельного центру Beaugrenelle, неподалік від Ейфелевої вежі, у Парижі сталася масова бійка за участю приблизно 20 людей. Під час бійки підліток отримав численні травми: переломи пальців, рук, в кількох місцях пробитий череп.

За офіційними даними, в межах розслідування під варту взяли 10 неповнолітніх та одного дорослого. Їх підозрюють у "замаху на вбивство", "створенні злочинного угруповання з метою вчинення злочину" і "крадіжці з застосуванням насильства".

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