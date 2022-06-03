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Кабаєва, сім'я Пєскова та інші: хто потрапив під нові санкції ЄС

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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3 червня, 16:59
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До шостого пакету санкцій проти Росії також увійшли десятки компаній
В ЄС запровадили санкції проти друзів та коханки Путіна. Фото: колаж "Сьогодні"
В ЄС запровадили санкції проти друзів та коханки Путіна. Фото: колаж "Сьогодні"

Євросоюз опублікував шостий пакет санкцій проти Росії. Він офіційно набирає чинності. Так, до нього потрапили понад тисячу людей і десятки компаній, зокрема коханка Путіна Аліна Кабаєва.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Сьогодні".

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Хто потрапив до санкцій ЄС?

  • Аліна Кабаєва, власник "Незалежної Нафтогазової компанії" Едуард Худайнатов
  • Володимир Сальдо, призначений окупантами "глава Херсонської області" та його "заступник" Кирило Стремоусов, т.зв. "глава Мелітополя" Галина Данильченко
  • Вся сім'я Пєскова: донька Єлизавета Пєскова, його син Микола Пєсков, Тетяна Навка
  • Глава Роскомнадзора Андрій Липов
  • Військовослужбовці 64-ої окремої гвардійської мотострілецької бригади (саме вони влаштували звірства у Бучі)
  • Начальник Національного центру управління обороною РФ Михайло Мізинцев
  • Засновник "Яндекса" Аркадій Волож
  • Олександра Мордашова, дружина глави "Сєвєрсталі"
  • Депутат Сергій Савостьянов
  • Компанії: Обороненерго, УАЗ, Воїнтелеком, КАМАЗ, ТатнафтаНафтохім, Балашихинський ливарно-механічний завод, Ремдизель

ЄС остаточно затвердив шостий пакет санкцій проти РФ – як вдарили

  • Країни ЄС відмовляться від імпорту російської нафти, що перевозиться морем, протягом 6 місяців, а від імпорту нафтопродуктів – 8 місяців.
  • Трубопровідної нафти санкції поки що не стосуються.
  • Від SWIFT відключають Сбербанк, Россільгоспбанк, Московський кредитний банк та Банк розвитку Білорусі.
  • ЄС зупиняє мовлення ще трьох російських телеканалів: "Росія РТР/РТР Планета", "Росія 24" та "Міжнародний телецентр".
  • ЄС розширив список осіб та організацій РФ, які потрапили під експортні обмеження щодо товарів та технологій подвійного призначення.
  • ЄС заборонить надавати Росії бухгалтерські, піар та консультаційні послуги. Також РФ не матиме доступу до хмарних сервісів.

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