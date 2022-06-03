Кабаєва, сім'я Пєскова та інші: хто потрапив під нові санкції ЄС

До шостого пакету санкцій проти Росії також увійшли десятки компаній

В ЄС запровадили санкції проти друзів та коханки Путіна. Фото: колаж "Сьогодні"

Євросоюз опублікував шостий пакет санкцій проти Росії. Він офіційно набирає чинності. Так, до нього потрапили понад тисячу людей і десятки компаній, зокрема коханка Путіна Аліна Кабаєва.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Сьогодні".

Реклама

Хто потрапив до санкцій ЄС?

Аліна Кабаєва, власник "Незалежної Нафтогазової компанії" Едуард Худайнатов

Володимир Сальдо, призначений окупантами "глава Херсонської області" та його "заступник" Кирило Стремоусов, т.зв. "глава Мелітополя" Галина Данильченко

Вся сім'я Пєскова: донька Єлизавета Пєскова, його син Микола Пєсков, Тетяна Навка

Глава Роскомнадзора Андрій Липов

Військовослужбовці 64-ої окремої гвардійської мотострілецької бригади (саме вони влаштували звірства у Бучі)

Начальник Національного центру управління обороною РФ Михайло Мізинцев

Засновник "Яндекса" Аркадій Волож

Олександра Мордашова, дружина глави "Сєвєрсталі"

Депутат Сергій Савостьянов

Компанії: Обороненерго, УАЗ, Воїнтелеком, КАМАЗ, ТатнафтаНафтохім, Балашихинський ливарно-механічний завод, Ремдизель

ЄС остаточно затвердив шостий пакет санкцій проти РФ – як вдарили

Країни ЄС відмовляться від імпорту російської нафти , що перевозиться морем, протягом 6 місяців, а від імпорту нафтопродуктів – 8 місяців.

, що перевозиться морем, протягом 6 місяців, а від імпорту нафтопродуктів – 8 місяців. Трубопровідної нафти санкції поки що не стосуються.

Від SWIFT відключають Сбербанк, Россільгоспбанк, Московський кредитний банк та Банк розвитку Білорусі.

ЄС зупиняє мовлення ще трьох російських телеканалів: "Росія РТР/РТР Планета", "Росія 24" та "Міжнародний телецентр".

ЄС розширив список осіб та організацій РФ, які потрапили під експортні обмеження щодо товарів та технологій подвійного призначення.

ЄС заборонить надавати Росії бухгалтерські, піар та консультаційні послуги. Також РФ не матиме доступу до хмарних сервісів.

Раніше ми писали: