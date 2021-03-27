Як проходить жорсткий карантин в Польщі (фото)

У Польщі з сьогоднішнього дня ввели додаткові коронавірусні обмеження, які будуть діяти протягом наступних двох тижнів.

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Так, локдаун буде діяти в країні до 9 квітня. Однак, якщо ситуація не погіршиться, то національний карантин продовжать. Ми подивилися, як в країні проходить перший день обмежень.

У Польщі компаніям рекомендували з 27 березня перевести своїх працівників на дистанційну роботу у всіх випадках, коли це можливо. Крім того, є багато інших заборон.

Відзначимо, з початку пандемії в Польщі заразилися понад 2 млн чоловік, померли більше 50 тисяч.

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До слова, раніше ми писали, що в Європі більшість країн посилюють карантин і вводять нові обмеження.

Увага ! Не забудьте в неділю, 28 березня, перевести свої будильники і хронометри на годину вперед. А перед цим подивіться новий випуск шоу "Дід Панч і молодь", в якому найдосвідченіший журналіст "Сьогодні" розклав по поличках ... час. А заодно запитав у молодих і красивих, з ким їм краще спиться.

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