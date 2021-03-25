Які країни відновили вакцинацію AstraZeneca – і чому це зробили не всі

Деякі країни ЄС оголосили про відновлення вакцинації препаратом компанії AstraZeneca. Це було зроблено після того, як європейський регулятор підтвердив безпеку розробки.
Які країни відновили вакцинацію?
Німеччина заявила про відновлення кампанії 19 березня. За словами федерального міністра охорони здоров'я Єнса Спана, лікарі і пацієнти будуть поінформовані про можливі ризики.
"Громадяни можуть бути впевнені, що їх поінформують прозоро", – запевнив він.
Франція також дозволила використання британської розробки. Прем'єр-міністр Жан Кастекс навіть публічно вакцинувався, щоб переконати людей не боятися щеплень.
З 24 березня Іспанія відновила використання вакцини AstraZeneca –в країні стрімко зростає кількість хворих.
"Я рада отримати вакцину. Я думаю, що ви повинні бути оптимістичними, і немає нічого гіршого за COVID", – сказала 30-річна медпрацівниця Крістіна Гонсалес.
Про аналогічні наміри заявила влада Італії, Болгарії, Португалії, Естонії та Словенії.
Крім того, деякі держави зовсім не зупиняли вакцинацію, зокрема, це:
- Україна;
- Канада;
- Чехія;
- Греція;
- Словаччина;
- Велика Британія;
- Бельгія;
- Фінляндія;
- Румунія;
- Австралія.
Хто відмовився від вакцини?
25 березня Данія продовжила на три тижні заборону на використання вакцини AstraZeneca. Уряд хоче дочекатися чіткіших результатів дослідження зв'язку препарату з тромбозом.
Швеція і Норвегія схвалили застосування вакцини тільки для людей старше 65 років. Там зазначили, що не спостерігали ризику виникнення рідкісних і серйозних побічних ускладнень після препарату. Водночас Управління охорони здоров'я рекомендує поки що не використовувати вакцину для імунізації молодих людей.
Чому країни відмовляються від вакцини?
Головна причина такого рішення – побоювання, що препарат AstraZeneca в окремих випадках викликає серйозні ускладнення, зокрема, утворення тромбів.
Наприклад, в Австрії після щеплення померла 49-річна жінка, ще в однієї розвинулася тромбоемболія легеневої артерії.
Випадок тромбозу також зафіксований в Нідерландах. А в Словаччині померла 38-річна вчителька, якій напередодні ввели препарат. За попередніми даними, причиною смерті стали набряк мозку, тромбофілія і легенева емболія.
В Італії після щеплення AstraZeneca помер учитель. А в Грузії медсестра впала в кому відразу ж після вакцинації.
Що відомо про скандал навколо AstraZeneca і чи варто боятися щеплення – читайте в матеріалі "Сьогодні".
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