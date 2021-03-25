Які країни відновили вакцинацію AstraZeneca – і чому це зробили не всі

Деякі країни ЄС оголосили про відновлення вакцинації препаратом компанії AstraZeneca. Це було зроблено після того, як європейський регулятор підтвердив безпеку розробки.

Які країни відновили вакцинацію?

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Німеччина заявила про відновлення кампанії 19 березня. За словами федерального міністра охорони здоров'я Єнса Спана, лікарі і пацієнти будуть поінформовані про можливі ризики.

"Громадяни можуть бути впевнені, що їх поінформують прозоро", – запевнив він.

Франція також дозволила використання британської розробки. Прем'єр-міністр Жан Кастекс навіть публічно вакцинувався, щоб переконати людей не боятися щеплень.

З 24 березня Іспанія відновила використання вакцини AstraZeneca –в країні стрімко зростає кількість хворих.

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"Я рада отримати вакцину. Я думаю, що ви повинні бути оптимістичними, і немає нічого гіршого за COVID", – сказала 30-річна медпрацівниця Крістіна Гонсалес.

Про аналогічні наміри заявила влада Італії, Болгарії, Португалії, Естонії та Словенії.

Reuters/FLORION GOGA

Крім того, деякі держави зовсім не зупиняли вакцинацію, зокрема, це:

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Україна;

Канада;

Чехія;

Греція;

Словаччина;

Велика Британія;

Бельгія;

Фінляндія;

Румунія;

Австралія.

Хто відмовився від вакцини?

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25 березня Данія продовжила на три тижні заборону на використання вакцини AstraZeneca. Уряд хоче дочекатися чіткіших результатів дослідження зв'язку препарату з тромбозом.

Швеція і Норвегія схвалили застосування вакцини тільки для людей старше 65 років. Там зазначили, що не спостерігали ризику виникнення рідкісних і серйозних побічних ускладнень після препарату. Водночас Управління охорони здоров'я рекомендує поки що не використовувати вакцину для імунізації молодих людей.

Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Чому країни відмовляються від вакцини?

Головна причина такого рішення – побоювання, що препарат AstraZeneca в окремих випадках викликає серйозні ускладнення, зокрема, утворення тромбів.

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Наприклад, в Австрії після щеплення померла 49-річна жінка, ще в однієї розвинулася тромбоемболія легеневої артерії.

Випадок тромбозу також зафіксований в Нідерландах. А в Словаччині померла 38-річна вчителька, якій напередодні ввели препарат. За попередніми даними, причиною смерті стали набряк мозку, тромбофілія і легенева емболія.

В Італії після щеплення AstraZeneca помер учитель. А в Грузії медсестра впала в кому відразу ж після вакцинації.

Що відомо про скандал навколо AstraZeneca і чи варто боятися щеплення – читайте в матеріалі "Сьогодні".

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