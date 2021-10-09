Канцлер Австрії йде у відставку через корупційний скандал. У чому його звинувачують

Себастьян Курц вже виступив по телебаченню і заявив, що звільняє посаду

В Австрії заглибився політична криза через корупційний справи. Колаж "Сегодня".

Канцлер Австрії Себастьян Курц заявив про відхід зі свого поста. Кілька днів тому прокуратура країни почала проти нього розслідування за звинуваченням в корупції.

Про це повідомляє The Guardian.

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корупційний скандал

В Австрії заглибився політична криза через корупційний справи проти канцлера Себастьяна Курца, його партнери по коаліції зажадали зміни глави уряду. Після цього Курц заявив, що йде у відставку і запропонував міністра закордонних справ країни Олександра Шалленберг в якості свого наступника.

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Себастьян Курц вже виступив по телебаченню і заявив, що звільняє посаду, щоб запобігти політичну кризу і хаос

Партія "Зелених", яка є молодшим партнером по коаліції з партією Курца 8 жовтня провела переговори з трьома опозиційними партіями, які раніше закликали Курца піти у відставку і планують подати вотум недовіри на спеціальній сесії парламенту.

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Нагадаємо, два роки тому Себастьян Курц призначив нових глав міністерств оборони , Внутрішніх справ, транспорту і праці, а також вибрав нового віце-канцлера.

Раніше повідомлялося, що після публікації скандального відео глава країни Себастіан Курц з більше не збирається співпрацювати зі своїм віце-канцлером.