Канцлером Австрії стане противник мігрантів – що про нього відомо

Австрія стала ще однією країною ЄС, де змінився глава уряду. 2 грудня колишній канцлер Австрії 35-річний Себастьян Курц, який майже два місяці тому залишив пост через корупційний скандал, пішов з посади лідера правлячої Австрійської народної партії (ÖVP) і взагалі із політики. У п'ятницю, 3 грудня, лідером ÖVP одноголосно було обрано 49-річного голову МВС Австрії Карла Нехаммера, який і стане наступним федеральним канцлером.
Про це повідомляє Reuters.
Новий канцлер
"Сьогодні мене одноголосно призначили виконавчим головою партії та одночасно кандидатом на посаду федерального канцлера. Це велика честь та привілей. Я дуже поважаю рішення Себастіана Курця, який розчистив мені шлях як новому лідеру Народної партії", – передає слова Нехаммера видання Politico.
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Для вступу на посаду президент Олександр Ван дер Беллен має офіційно прийняти присягу Нехаммера як канцлера.
Що відомо про Нехаммера
- Новий лідер правлячої партії є прихильником жорсткої імміграційної політики. Як пишуть ЗМІ, жорстка позиція Курца стосовно імміграції допомогла партії здобути дві перемоги на останніх виборах, і Нехаммер як міністр внутрішніх справ був захисником жорсткої політики Курца.
- Під його керівництвом уряд Австрії в середині 2020 року висунув звинувачення проти людини, яка зізналася у шпигунстві на користь секретної служби Туреччини. Нехаммер був одним із трьох державних кризових менеджерів під час пандемії COVID-19, відповідаючи за дотримання введених заборон та обмежень для громадян.
- Карл Нехаммер – колишній професійний військовий та багаторічний партійний чиновник.
- Нехаммер виріс у Відні, де закінчив коледж та гімназію, а потім пройшов військову службу. 1997 року його було демобілізовано з посади лейтенанта.
- У 2012 році він закінчив дворічний курс політичної комунікації в Дунайському університеті Кремса і отримав ступінь магістра.
- Одружений, має двох дітей. Його сім'я перебуває під захистом поліції, оскільки отримала загрози після теракту ісламістів у Відні 2020 року. Тоді загинули чотири особи та близько 30 отримали поранення.