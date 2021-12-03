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Канцлером Австрії стане противник мігрантів – що про нього відомо

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
3 грудня, 16:24
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Глава МВС Австрії змінив на посаді лідера провладної партії наймолодшого главу уряду в ЄС
Себастьян Курц пішов через корупційний скандал, Карл Нехаммер зайняв його місце / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
Себастьян Курц пішов через корупційний скандал, Карл Нехаммер зайняв його місце / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Австрія стала ще однією країною ЄС, де змінився глава уряду. 2 грудня колишній канцлер Австрії 35-річний Себастьян Курц, який майже два місяці тому залишив пост через корупційний скандал, пішов з посади лідера правлячої Австрійської народної партії (ÖVP) і взагалі із політики. У п'ятницю, 3 грудня, лідером ÖVP одноголосно було обрано 49-річного голову МВС Австрії Карла Нехаммера, який і стане наступним федеральним канцлером.

Про це повідомляє Reuters.

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Новий канцлер

"Сьогодні мене одноголосно призначили виконавчим головою партії та одночасно кандидатом на посаду федерального канцлера. Це велика честь та привілей. Я дуже поважаю рішення Себастіана Курця, який розчистив мені шлях як новому лідеру Народної партії", – передає слова Нехаммера видання Politico.

Для вступу на посаду президент Олександр Ван дер Беллен має офіційно прийняти присягу Нехаммера як канцлера.

Що відомо про Нехаммера

  • Новий лідер правлячої партії є прихильником жорсткої імміграційної політики. Як пишуть ЗМІ, жорстка позиція Курца стосовно імміграції допомогла партії здобути дві перемоги на останніх виборах, і Нехаммер як міністр внутрішніх справ був захисником жорсткої політики Курца.
  • Під його керівництвом уряд Австрії в середині 2020 року висунув звинувачення проти людини, яка зізналася у шпигунстві на користь секретної служби Туреччини. Нехаммер був одним із трьох державних кризових менеджерів під час пандемії COVID-19, відповідаючи за дотримання введених заборон та обмежень для громадян.
  • Карл Нехаммер – колишній професійний військовий та багаторічний партійний чиновник.
  • Нехаммер виріс у Відні, де закінчив коледж та гімназію, а потім пройшов військову службу. 1997 року його було демобілізовано з посади лейтенанта.
  • У 2012 році він закінчив дворічний курс політичної комунікації в Дунайському університеті Кремса і отримав ступінь магістра.
  • Одружений, має двох дітей. Його сім'я перебуває під захистом поліції, оскільки отримала загрози після теракту ісламістів у Відні 2020 року. Тоді загинули чотири особи та близько 30 отримали поранення.

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