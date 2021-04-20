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Кожен п'ятий! У Британії вже 10 млн осіб отримали дві дози COVID-вакцини

20 квітня, 01:55

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Загалом 42,8 мільйона британців отримали вакцину проти коронавірусу, з них майже 33 млн – одну дозу

У Великій Британії вже понад 10 млн осіб отримали дві дози вакцини від коронавірусумайже кожна п'ята доросла людина.

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Про це повідомляє GP.

Наразі в країні ввели загалом 42,8 мільйона доз вакцини проти COVID-19, з яких 32,8 мільйона вакцинацій першою дозою – 77% від загального числа.

У Британії за весь час пандемії коронавірусу захворіли понад 4,39 млн осіб. Від ускладнень, викликаних COVID-19, померло понад 127 тисяч хворих.

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Тим часом Всесвітня організація охорони здоров'я продовжила на три місяці режим міжнародної надзвичайної ситуації.

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Нагадаємо, раніше в ВООЗ заявили, що по всьому світу пацієнти вже отримали 780 млн доз вакцини від коронавірусу. Однак існує великий дисбаланс між темпами вакцинації в багатих і бідних країнах.

Також в організації вважають, що світ наближається до максимального рівня поширення коронавірусу. Кількість тижневої захворюваності збільшилася практично вдвічі.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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