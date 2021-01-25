Кіпр відкриє кордони для українських туристів: дата і правила в'їзду

Республіка Кіпр стала першою країною Євросоюзу, яка дозволила в'їзд для українських туристів після повного локдауна, введеного під час другої хвилі пандемії COVID-19.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані міністерства туризму цієї країни.
Як повідомляється, всього влада Кіпру визначила список із 56 країн, для яких будуть відкриті кордони.
До цього переліку входять:
- всі держави ЄС і Європейської економічної зони;
- країни зі спільного "зеленого списку" ЄС із низьким рівнем захворюваності;
- Україна, Росія, Білорусь, Велика Британія, Ізраїль, Єгипет, Йорданія, Ліван, ОАЕ і Саудівська Аравія незалежно від їхнього поточного епідемічного стану.
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Наразі іноземці можуть в'їжджати на Кіпр за умови, якщо після прибуття вони проходять 14-денну ізоляцію. Це робить практично неможливими туристичні поїздки.
З 1 лютого Кіпр планує поступово знімати це обмеження. Точний графік зняття вимоги про самоізоляції не оголошується, але Кіпр гарантує, що не пізніше 1 березня кордон для українців буде відкрито.
Вимоги для українців залежатимуть від поточної епідемічної ситуації в нашому країні.
Нині Україна потрапила б у "червону" категорію. Це означає, що турист повинен буде здати ПЛР-тест не пізніше 72 годин до вильоту, а потім ще один тест, після прильоту. Обидва тести оплачуються за рахунок туриста.
У разі поліпшення ситуації в Україні буде скасовано вимогу спочатку другого, потім першого тесту і залишиться вибіркове тестування за кошти кіпрського уряду.
Раніше новини "Сьогодні" писали, як змінилися правила для в'їзду на Кіпр.
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