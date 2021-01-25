Кіпр відкриє кордони для українських туристів: дата і правила в'їзду

Всього влада Кіпру визначила список із 56 країн, для яких будуть відкриті кордони

Республіка Кіпр стала першою країною Євросоюзу, яка дозволила в'їзд для українських туристів після повного локдауна, введеного під час другої хвилі пандемії COVID-19.

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Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані міністерства туризму цієї країни.

Як повідомляється, всього влада Кіпру визначила список із 56 країн, для яких будуть відкриті кордони.

До цього переліку входять:

всі держави ЄС і Європейської економічної зони;

країни зі спільного "зеленого списку" ЄС із низьким рівнем захворюваності;

Україна, Росія, Білорусь, Велика Британія, Ізраїль, Єгипет, Йорданія, Ліван, ОАЕ і Саудівська Аравія незалежно від їхнього поточного епідемічного стану.

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Наразі іноземці можуть в'їжджати на Кіпр за умови, якщо після прибуття вони проходять 14-денну ізоляцію. Це робить практично неможливими туристичні поїздки.

З 1 лютого Кіпр планує поступово знімати це обмеження. Точний графік зняття вимоги про самоізоляції не оголошується, але Кіпр гарантує, що не пізніше 1 березня кордон для українців буде відкрито.

Вимоги для українців залежатимуть від поточної епідемічної ситуації в нашому країні.

Нині Україна потрапила б у "червону" категорію. Це означає, що турист повинен буде здати ПЛР-тест не пізніше 72 годин до вильоту, а потім ще один тест, після прильоту. Обидва тести оплачуються за рахунок туриста.

У разі поліпшення ситуації в Україні буде скасовано вимогу спочатку другого, потім першого тесту і залишиться вибіркове тестування за кошти кіпрського уряду.

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Раніше новини "Сьогодні" писали, як змінилися правила для в'їзду на Кіпр.

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