Кліматологи назвали найжаркіший рік в історії Європи

Минулий рік побив усі можливі температурні рекорди – занадто жарко було і взимку, і влітку, заявили на екологічному саміті в США

Минулий 2020 рік виявився для Європи найспекотнішим за всю історію метеоспостережень, що є незаперечним свідченням глобального потепління.

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Про це повідомляє Reuters.

"В Європі температура була підвищена в усі пори року" , – сказала на екологічному саміті в США старший науковий співробітник програми спостереження за Землею ЄС Copernicus Earth Фрея Вамборг.

Як виявили в Copernicus, минулий рік виявився найтеплішим, починаючи з 1850 року. У 2020 році середньорічна температура в Європі була мінімум на 0,4 градуса за Цельсієм вище, ніж в попередні п'ять найтепліших років. При цьому всі вони припали на останнє десятиліття.

Зокрема, середня температура взимку була на 3,4 градуса вище. Літо теж виявилося найспекотнішим в історії, хоча теплові хвилі виявилися не такими інтенсивними і тривалими, як в останні роки, але в Скандинавії і Франції були зафіксовані вогнища рекордної спеки.

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Ситуацію в Арктиці Вамборг назвала "вражаючою". Вона нагадала про лісові пожежі в Сибіру, викликаних екстремально високими температурами і зниженням рівнем снігового покриву. В цілому, температура в Сібілі була на 4,3 градуса вище середнього за 1981-2020 роки.

Нагадаємо, що в минулому році спека в Україні побила рекорд XIX століття : Червень найспекотнішим за 139 років. Майже півмісяця в Україні було до +30 градусів Цельсія.

Ми також писали, що на тлі глобального потепління кліматології і синоптики закликали українців відвикати від суворих зим – вони все частіше ставатимуть похмурими, дощовими і сльотаву.

В Австралії температура теж встановила рекорд. Детальніше у відеосюжеті:

Відео: Сьогодні

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