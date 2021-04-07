Коли ЄС відкриють кордони для українців? Відповів Науседа

Кордони ЄС можуть відкритися вже з середини літа, але поки неможливо спрогнозувати, як розвиватиметься ситуація з пандемією коронавірусу.

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Про це в інтерв'ю "Європейської правді" сказав президент Литви Гітанас Науседа.

"Неможливо передбачити, як розвиватиметься пандемія за два-три місяці. Як ви знаєте, обмеження на некритичні поїздки в ЄС з інших країн були накладені з очевидних причин. Зараз це – перш за все третя хвиля епідемії в ЄС", – сказав Науседа.

За його словами, зняття обмежень влітку залежатиме від багатьох факторів: ефективності карантину, впровадження "зелених паспортів", які, ймовірно, з'являться в червні, і від швидкості вакцинації.

"Це залежатиме також від вакцинації в інших державах, наприклад в Україні. І це в принципі може бути перешкодою", – додав він.

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Раніше Центри контролю і профілактики захворювань США назвали умови при яких можна здійснювати поїздки за кордон. Повний перелік оприлюднила в Facebook заслужений лікар України, головний інфекціоніст країни Ольга Голубовська.

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