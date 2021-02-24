"Кокаїновий рекорд" Європи: в Німеччині та Бельгії перехопили 23 тонни наркотику

Правоохоронні органи трьох країн ЄС провели спільну операцію проти контрабандистів та вилучили партію кокаїну обсягом понад 23 тонни. Голландські ЗМІ вже назвали це рекордом для Європи.

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Про це повідомили в нідерландській поліції.

Допускається, що наркотики загальною торговою вартістю 600 мільйонів євро призначалися для голландського ринку.

Наркоперевізником виявився 28-річний громадянин Нідерландів. Вранці 24 лютого його було заарештовано.

"Ніколи раніше за один раз так багато кокаїну не перехоплювали. Перехоплення і триваюче розслідування проводилися в тісній і інтенсивній співпраці між поліцією, митницею та прокуратурою Нідерландів, Німеччини та Бельгії", – зазначили нідерландські правоохоронці.

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Кокаїн вилучили під час двох рейдів раніше цього самого місяця. Перший було здійснено 12 лютого в порту Гамбурга – 16,17 тонни кокаїну виявили в 1728 банках наповнювача для стін, які прибули контейнеровозом з Парагваю.

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Фото: пресслужба поліції Німеччини

А 20 лютого в порту бельгійського Антверпена виявили ще близько 7,2 тонни наркотиків – вони знаходилися в контейнері з дровами, який прибув з Панами.

Фото: прес-служба поліції Нідерландів

Нагадаємо, що в Бельгії "наркорекорд" було встановлено в листопаді – в порту Антверпена правоохоронці перехопили 11,5 тонни кокаїну.

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Ми також писали про вітчизняний "кокаїновий рекорд", який був встановлений у порту "Південний" – на судні з бананами з Еквадору знайшли 112 кілограмів наркотику.

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