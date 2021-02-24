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"Кокаїновий рекорд" Європи: в Німеччині та Бельгії перехопили 23 тонни наркотику

24 лютого, 15:56

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Після серії рейдів було заарештовано перевізника – 28-річного голландця

Правоохоронні органи трьох країн ЄС провели спільну операцію проти контрабандистів та вилучили партію кокаїну обсягом понад 23 тонни. Голландські ЗМІ вже назвали це рекордом для Європи.

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Про це повідомили в нідерландській поліції.

Допускається, що наркотики загальною торговою вартістю 600 мільйонів євро призначалися для голландського ринку.

Наркоперевізником виявився 28-річний громадянин Нідерландів. Вранці 24 лютого його було заарештовано.

"Ніколи раніше за один раз так багато кокаїну не перехоплювали. Перехоплення і триваюче розслідування проводилися в тісній і інтенсивній співпраці між поліцією, митницею та прокуратурою Нідерландів, Німеччини та Бельгії", – зазначили нідерландські правоохоронці.

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Кокаїн вилучили під час двох рейдів раніше цього самого місяця. Перший було здійснено 12 лютого в порту Гамбурга – 16,17 тонни кокаїну виявили в 1728 банках наповнювача для стін, які прибули контейнеровозом з Парагваю.

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Фото: пресслужба поліції Німеччини

А 20 лютого в порту бельгійського Антверпена виявили ще близько 7,2 тонни наркотиків – вони знаходилися в контейнері з дровами, який прибув з Панами.

Фото: прес-служба поліції Нідерландів

Фото: прес-служба поліції Нідерландів

Нагадаємо, що в Бельгії "наркорекорд" було встановлено в листопаді – в порту Антверпена правоохоронці перехопили 11,5 тонни кокаїну.

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Ми також писали про вітчизняний "кокаїновий рекорд", який був встановлений у порту "Південний" – на судні з бананами з Еквадору знайшли 112 кілограмів наркотику.

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Німеччина Нідерланди наркотики наркотрафік какаїн Гамбург антверпен

Джерело: Сьогодні

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