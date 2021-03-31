Комендантська година і закриті школи: у Франції оголошено локдаун

Обмежувальні заходи не допомогли від поширення коронавірусу у Франції – на всій континентальній території країни оголошено локдаун, який раніше охоплював лише третину регіонів.

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Про це, як повідомляє France 24, заявив в телезверненні до нації 31 березня французький президент Еммануель Макрон.

Епідеміологічні заходи через наростання кількості нових випадків COVID-19 діятимуть з 3 квітня і як мінімум чотири тижні.

Серед діючих обмежень:

комендантська година з 19:00;

закриті дитячі садки, школи та коледжі;

дистанційний режим роботи для максимальної кількості працівників;

для поїздок на відстань понад 10 кілометрів від будинку необхідний документ, що підтверджує мету.

"Ми намагалися відтягнути цей день якомога довше, але, на жаль, він вже настав", – сказав Макрон, закликавши французів обмежити соціальні контакти.

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При цьому він запевнив співвітчизників у тому, що кінець епідемії коронавірусу може покласти вакцинація. Станом на 27 березня в країні вакцини ввели 7,7 млн осіб, з них 2,6 млн отримали обидві дози препарату.

Нагадаємо, що через безперервне зростання захворюваності у Франції заборонили збиратися групами більше шести осіб.

Також повідомлялося про нову мутацію вірусу, яку виявили у французькому Ельзасі.

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