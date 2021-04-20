Комітет ВООЗ з надзвичайних ситуацій виступив проти COVID-паспортів для туристів

Експерти вважають, що вимоги докази вакцинації можуть погіршити нерівність між людьми

У комітеті Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій не підтримують паспорт з обов'язковою вакцинацією проти COVID-19 для іноземних туристів.

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Про це повідомляє The Brussels Times.

Експерти рекомендують не вимагати доказів вакцинації в якості умови в'їзду для міжнародних мандрівників.

"Державам настійно рекомендується визнати, що вимоги докази вакцинації можуть погіршити нерівність і сприяти диференційованій свободі пересування", – сказали фахівці.

Наразі пандемія привела до загибелі більше трьох мільйонів осіб у всьому світі.

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Нагадаємо, Україна домовилася з Єврокомісією про співпрацю в забезпеченні сумісності українського і європейського COVID-паспортів.

Як ми писали раніше, Міністерство охорони здоров'я знаходиться на фінальній стадії розробки паспорта вакцинації. Документ зможуть отримати українці, які зроблять два щеплення від коронавірусу.

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