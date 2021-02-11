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Коронавірус еволюціонує. До чого призведе мутація інфекції?

11 лютого, 10:01

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Вірус продовжує пристосовуватися до людини, але в ВООЗ не бачать приводу для паніки

У Всесвітній організації охорони здоров'я не бояться, що мутації коронавірусу можуть спровокувати нову пандемію.

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Про це в інтерв'ю іспанській газеті El Pais сказав директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге.

"Це не початок нової пандемії, але, звісно, треба бути дуже пильними", – каже Клюге, називаючи мутацію вірусу "нормальною еволюцією будь-якого патогена" для адаптації до людини.

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Водночас він попереджає, що поширення нових штамів може викликати повторне зараження і швидше поширення інфекції. Це, своєю чергою, посилить ситуацію з охороною здоров'я в деяких країнах.

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Крім того, мутація інфекції може вплинути на ефективність COVID-вакцин, як сталося з вакцинами від грипу.

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"Можуть з'явитися варіанти, що вимагають трохи іншої вакцини. Ми маємо зберігати пильність, тому що якщо у нас буде швидше поширення і зросте пересування вакцинованих людей, може зрости смертність", – вважає Клюге.

Представник ВООЗ називає 2021 рік "ще одним роком COVID-19, але більш керованим, передбачуванішим".

"Пандемії ніколи не тривають вічно, вони приходять і минають", – нагадав Ханс Клюге.

Нагадаємо, що раніше вчені з Лондона виявили нові симптоми коронавірусної хвороби – це може бути озноб, втрата апетиту, головний біль і біль у м'язах.

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