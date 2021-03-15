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Коронавірус не вщухає. В Австрії оголосили про початок третьої хвилі пандемії

15 березня, 15:47

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Число хворих на коронавірус в Австрії збільшилось

Через швидке зростання захворюваності на COVID-19 в Австрії почалася третя хвиля пандемії.

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Як передає Xinhua, про це заявив міністр охорони здоров'я Австрії Рудольф Аншобер.

За його словами, щоб уникнути великого числа нових випадків COVID-19, всіх громадян, які виїжджають з регіонів, необхідно тестувати на коронавірус.

Як сказав міністр, вакцинація від коронавірусу допоможе подолати пандемію.

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"Я спостерігаю в Австрії зараз початок третьої хвилі. Вона в багатьох випадках є по всій Європі. Ми повинні зробити все, щоб не допустити повторення осінньої ситуації (швидкого поширення COVID-19 – Ред.)", – сказав міністр.

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В Австрії за весь час пандемії коронавірусу заразилися понад 494 тисяч осіб, тільки за останню добу – понад 2,5 тисячі. Від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, в Австрії померли понад 8,8 тисяч осіб. Водночас одужали понад 457 тисяч осіб.

Також ми писали, що австрійська влада припинила вакцинацію від COVID-19 препаратом AstraZeneca з однієї партії в зв'язку з розслідуванням смерті людини і захворювання іншої після щеплення.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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Австрія вакцинація коронавірус
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