Корупція в Укравтодорі. У Польщі затримано українку

Жінка стала 16-м фігурантом розслідування щодо ексглави держпідприємства Славоміра Новака, але офіційні звинувачення їй ще не оголосили

У справі проти Новака в Польщі затримано чергового фігуранта. Фото: колаж "Сьогодні"

У Польщі в рамках розслідування стосовно екскерівника "Укравтодору" Славоміра Новака затримали ще одну фігурантку – нею виявилася громадянка України.

Про це повідомив у Twitter представник міністра-координатора спеціальних служб Польщі Станіслав Зарін.

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"Згідно з зібраними доказами, затримана брала участь в організованій злочинній групі, очолюваній Славоміром Новаком", – заявив Зарін.

За даними Центрального антикорупційного бюро, жінку затримали вранці 7 липня у Варшаві. Надалі її доставлять до районної прокуратури Варшави, де їй пред'являть звинувачення. Прокурор Олександра Скшінярш уточнила, що українці закидають відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом, і допомогу в підробці документів, коли Новак очолював "Укравтодор".

Українка стала 16-м фігурантом розслідування у справі Новака. Одним з попередніх став власник компанії "Альтком" Олександр Тисленко.

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Нагадаємо, Славоміра Новака було затримано у квітні 2020 року. Як вважає слідство, під час перебування главою "Укравтодору" він отримував матеріальну вигоду в обмін на укладення з фірмами-підрядниками контрактів на будівництво і ремонт доріг в Україні, а також брав участь у відмиванні отриманих грошей. Допускається, що таким способом він отримав понад 9,2 млн грн. У квітні його випустили під заставу.

Про що ще говорять в Україні та світі 7 липня, дивіться у відеосюжеті: