Кривавий напад на українського підлітка в Парижі: заарештовано ще двох

До звірячого побиття 14-річного Юрія можуть бути причетні ще двоє неповнолітніх

Слідом за дев'ятьма підозрюваними в причетності до жорстокого нападу на українського підлітка Юрія Симканича в центрі Парижа 29 січня було затримано ще двох неповнолітніх французів.

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Про це повідомляє видання France info , Посилаючись на управління прокуратури Парижа.

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Отже, всього в рамках розслідування під варту помістили 10 неповнолітніх та один дорослий. Їм закидають "замах на вбивство", "створення злочинного угруповання з метою вчинення злочину" і "крадіжку із застосуванням насильства".

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Тим часом, як повідомляється, Юрій, якому нещодавно виповнилося 15 років, переніс дві операції, побував в штучній комі, але зараз він почуває себе краще.

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Нагадаємо, що 15 січня група в районі торгового центру Beaugrenelle неподалік від Ейфелевої вежі в Парижі сталася масова бійка за участю приблизно 20 осіб. В результаті підліток отримав масові травми: переломи рук, пальців, рук, в декількох місцях пробитий череп.

Після цього у французьких ЗМІ з'явилася інформація про те, що на місці трагедії у Юрія нібито виявили викрутку, а він сам був відомий місцевим правоохоронцям. Однак в паризькій прокуратурі це спростовують.

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