Кола на асфальті: в Бельгії придумали оригінальний спосіб дотримуватися карантину, відео

У Бельгії, де діє суворий карантин і заборона на масові зібрання, придумали незвичайну ідею антіковідніх зустрічей. У місті Гент фарбою намалювали сотні кіл прямо в парках і на центральній площі. Всередині – може бути не більше чотирьох людей.

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У Бельгії вже півроку як на карантин закриті ресторани і бари. Тому студенти, які скучили за розвагами – придумали ідею таких безпечних зустрічей на вулиці.

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З собою для зручності приносять стільці, або ж просто сидять на асфальті – п'ють каву, їдять бутерброди і спілкуються.

Якщо концепція зустрічей в колах виявиться успішною, і ніхто зі студентів не підхопить вірусу, можливо, схожі простору намалюють на асфальті та інших бельгійських міст.

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Раніше повідомлялося, що влада Бельгії зобов'язані за місяць скасувати карантинні заходи, які були введені через пандемію коронавірусу – суд визнав їх незаконними.

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