Крим, наркотики чи зброя: за що в Португалії затримали російське судно?

Суховантаж "Олександр Твардовський" неодноразово порушував законодавство України та інших країн

/ Фото: marinetraffic.com

Португальські правоохоронці в порту Віана-ду-Каштелу затримали і обшукали російський суховантаж "Олександр Твардовський". Офіційна причина поки не називається, проте місцеві ЗМІ кажуть про контрабанду наркотиків і зброї.

Реклама

Про це повідомляє Асоціація реінтеграції Криму.

Як виявилося, торік судно неодноразово порушувало законодавство України заходами в закриті кримські порти Євпаторія, Керч і Севастополь. Наприклад, наприкінці вересня-2020 "Олександр Твардовський" вимкнув судновий транспондер і зайшов в Керченський рибний порт на навантаження 2700 тонн пшениці.

Якщо в Євпаторії та Керчі порушник вивозив вантажі з окупованого Криму з порушенням законів України, то в севастопольському рейсі суховантаж порушив приписи турецької влади про заборонену морськго сполучення між турецькими і закритими кримськими портами.

Наприкінці грудня-2020 "Олександр Твардовський" завантажився будівельними сумішами в турецькому порту Стамбул і доставив до окупованого Севастополя. Біля берегів Криму порушник вимкнув автоматизовану ідентифікаційну систему і попрямував в Камишову бухту, де контрабандно вивантажив вантаж без законного оформлення в державних органах України.

Реклама

Нагадаємо, в липні-2019 СБУ і Військова прокуратура затримали російський танкер "Neyma", що блокував українські кораблі в Керченській протоці.

А в березні-2018 корабель морської охорони Держприкордонслужби в Азовському моря затримав риболовецьке судно-порушник "Норд" з Криму, що йшло під прапором РФ.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама