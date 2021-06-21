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"Крим – російський". У Копенгагені перед матчем Данія – РФ розмалювали пам'ятник Шевченку

21 червня 2021 20:35

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Місцеві жителі обурюються хуліганськими вчинками і підозрюють, що це могли зробити жителі РФ, які приїхали на матч

У столиці Данії розмалювали пам'ятник українському поету і художнику Тарасу Шевченку в кольори російського прапора. Це зробили в Копенгагені напередодні матчу між збірними Росії та Данії.

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Фото зіпсованого постаменту опублікував місцевий житель Uffe Gardel у Facebook.

Також порушники написали на постаменті: "До біса НАТО, Крим – російський". У коментарях місцеві жителі обурювалися хуліганськими вчинками і вже назвали людей, які могли це зробити.

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Зазначимо, пам'ятник Тарасу Шевченку в Копенгагені відкрили у вересні 2010 року. Він стоїть біля озера в центрі парку Естрі Анлег – неподалік від відомої пам'ятки скандинавської архітектури епохи Ренесансу – замку Розенборг.

Нагадаємо, поєдинок останнього туру стартує 21 червня в 22:00 в столиці Данії, де господарі турніру програли два матчі й тепер мають останній шанс на плей-оф.

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