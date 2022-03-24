Латвія внесла до "чорного списку" 25 російських діячів культури

Підтримка здійснюваних РФ дій накладає таку ж відповідальність за злочини, тому в'їзд таких осіб до Латвії неприпустимий

Метою списку небажаних для Латвії осіб є запобігання в'їзду до Латвії цих людей. Колаж "Сьогодні"

Міністерство закордонних справ Латвії внесло до списку небажаних осіб понад 25 російських культурних діячів за пропаганду війни та агресії проти України

Про це повідомляє національний мовник LSM.

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Деталі

Метою списку небажаних для Латвії осіб є запобігання в'їзду в Латвію цих людей. Внесення осіб до списку забезпечується рішенням Міністра закордонних справ.

Раніше Мінкультури Латвії закликало МЗС внести до списку небажаних осіб 25 артистів, які брали участь у заході 18 березня на московському стадіоні "Лужники" до роковин окупації Криму та підтримки війни Росії проти України. Пропозиція була прийнята.

До списку, зокрема, увійшли режисер Микита Міхалков, диригент Валерій Гергієв, актор та режисер Володимир Машков, актор Дмитро Пєвцов, співак Стас Михайлов, співачка Поліна Гагаріна та інші.

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'Латвія запропонувала провести "трибунал для Путіна" у Харкові чи Маріуполі

Міжнародний трибунал з військових злочинів Росії повинен проводитися в тих містах, які зазнали особливо жорстоких руйнувань. Про це в Twitter написав Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс.

"Трибунал з військових злочинів РФ потрібно проводити не в Нюрнберзі чи Гаазі, а в Маріуполі чи Харкові. Відповідальні мають отримати серйозне покарання", – написав Едгарс Рінкевичс.

Також він зазначив, що союзникам слід надати Україні ще більше зброї для самозахисту.

Злочини РФ

Вранці 24 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про "спеціальної операції" на території України. Після цього у низці міст України почалися вибухи та вбивства мирного населення. Російська влада зробила велику помилку, коли оголосила війну. Тисячі солдатів РФ вже знищено. Збройні сили України утримують ситуацію під контролем. Народ України не віддасть жодної п'яди своєї землі окупантам. Ворог покарає за свої злочини.