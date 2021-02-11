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Латвія "закрилася" через пандемію: кому поки що дозволено в'їзд до країни

11 лютого, 10:59

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Пасажирські перевезення можливі тільки з дозволу міністра сполучення

З 11-го по 25 лютого Латвія посилила заходи, спрямовані на стримування пандемії коронавірусу і заборонила в'їзд з несуттєвих причин з усіх країн Євросоюзу, Єдиної економічної зони, Швейцарії та Великої Британії.

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Як повідомляє портал Delfi.lv, це передбачають поправки до розпорядження уряду про запровадження надзвичайного стану.

В'їзд в Латвію буде дозволений тільки з невідкладних і важливих причин, якими вважаються робота, навчання, возз'єднання сім'ї, лікування, транзит або супровід неповнолітніх, повернення на постійне місце проживання або відвідування похорону.

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Тимчасово буде скасовано міжнародні пасажирські перевезення через аеропорти, порти і на автобусах з Великої Британії, Ірландії, Португалії та в ці країни, оскільки там висока поширеністю нових штамів COVID-19.

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З дозволу міністра повідомлення можливо здійснювати пасажирські перевезення, але не більше п'яти пасажирів, приватним повітряним транспортом і бізнес-рейсами, нерегулярні пасажирські перевезення транзитом, спеціально організовані перевезення працівників для доставки до місця роботи, спеціально організовані перевезення спортсменів для участі в змаганнях за кордоном і в міжнародних змаганнях в Латвії.

Особи, які мають право на в'їзд до Латвії, повинні підтвердити його при заповненні електронної анкети на сайті covidpass.lv. При заповненні електронної анкети нема необхідності докладати документальні чи інші достовірні докази причин в'їзду, але вони повинні бути при собі, щоб пред'явити поліції і прикордонній охороні.

Нагадаємо, в Латвії до 11 січня діяв режим надзвичайної ситуації, викликаний боротьбою з поширенням коронавірусу. Він був продовжений до 7 лютого, при цьому в святкові дні навіть діяла комендантська година.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус мутує

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