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Лікуватися можна буде вдома: в Британії розробляють таблетки від коронавірусу

21 квітня, 06:24

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Як прогнозує Джонсон, препарат може стати третім методом захисту проти COVID-19, поряд з вакцинацією і масовим тестуванням

Вже до осені цього року можуть з'явитися перші в світі таблетки для лікування COVID-19 в домашніх умовах.

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Про розробку повідомив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, передає BBC News.

За його словами, цей препарат зможе допомогти боротися з третьою хвилею хвороби, яку прогнозують експерти в сфері охорони здоров'я.

"Ми повинні, наскільки це можливо, навчитися жити з цією хворобою, як ми живемо з іншими хворобами", – додав прем'єр-міністр.

Джонсон припустив, що противірусні препарати можуть стати третім методом захисту проти COVID-19, поряд з вакцинацією і масовим тестуванням.

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Як ми писали, у Великій Британії вже понад 10 млн осіб отримали дві дози вакцини від коронавірусу - майже кожен п'ятий дорослий.

Тим часом Всесвітня організація охорони здоров'я продовжила на три місяці режим міжнародної надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, раніше в ВООЗ заявили, що по всьому світу пацієнти вже отримали 780 млн доз вакцини від коронавірусу. Однак існує великий дисбаланс між темпами вакцинації в багатих і бідних країнах.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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