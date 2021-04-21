Лікуватися можна буде вдома: в Британії розробляють таблетки від коронавірусу

Вже до осені цього року можуть з'явитися перші в світі таблетки для лікування COVID-19 в домашніх умовах.
Про розробку повідомив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, передає BBC News.
За його словами, цей препарат зможе допомогти боротися з третьою хвилею хвороби, яку прогнозують експерти в сфері охорони здоров'я.
"Ми повинні, наскільки це можливо, навчитися жити з цією хворобою, як ми живемо з іншими хворобами", – додав прем'єр-міністр.
Джонсон припустив, що противірусні препарати можуть стати третім методом захисту проти COVID-19, поряд з вакцинацією і масовим тестуванням.
Як ми писали, у Великій Британії вже понад 10 млн осіб отримали дві дози вакцини від коронавірусу - майже кожен п'ятий дорослий.
Тим часом Всесвітня організація охорони здоров'я продовжила на три місяці режим міжнародної надзвичайної ситуації.
Нагадаємо, раніше в ВООЗ заявили, що по всьому світу пацієнти вже отримали 780 млн доз вакцини від коронавірусу. Однак існує великий дисбаланс між темпами вакцинації в багатих і бідних країнах.
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