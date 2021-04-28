Влітку Європа переможе коронавірус – творець вакцини обнадіяв новиною

Один з "батьків" препарату Comirnaty вважає, що найпізніше до серпня передача вірусу в Європі припиниться – що ще треба знати

Протягом трьох-чотирьох місяців Європа може досягти колективного імунітету (тобто наявності антитіл у 70% населення), впевнений керівник німецької фармацевтичної компанії BioNTech Угур Сахін.

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Про це повідомляє Associated Press.

"Європа досягне колективного імунітету в липні, найпізніше до серпня", – вважає Сахін.

При цьому він попередив, що колективний імунітет не враховуватиме дітей, тому що поки вакцину Comirnaty схвалили для застосування лише на людях віком 16 років і старше.

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Крім того, за його словами, тим, хто вже пройшов повний курс імунізації (для вакцини Pfizer/BioNTech це дві дози), з часом знадобиться ревакцинація, тому що імунна відповідь на Comirnaty слабшає – за 6 місяців ефективність препарату знижується з 95% до приблизно 91%.

"Відповідно, нам потрібна третя ін'єкція, щоб знову повернути майже 100-відсотковий захист, який надає вакцина", – сказав Сахін.

Він вважає, що третя доза вакцини знадобиться імунізованим людям через 9-12 місяців після першої, а після цього – укол раз на 12-18 місяців.

Також очільник BioNTech запевняє, що лабораторні тести на понад 30 мутованих штамах коронавірусу показали, що вакцина Comirnaty викликає хорошу імунну відповідь проти майже всіх із них.

Нагадаємо, раніше цього самого місяця директор Pfizer Альберт Бурла теж підтвердив необхідність щорічної ревакцинації розробленим з BioNTech препаратом.

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Однак у Всесвітній організації охорони здоров'я поки що не рекомендують вводити три дози препарату Pfizer/BioNTech.

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