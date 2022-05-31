Лідери Євросоюзу розповіли, коли розглянуть заявку України на вступ

Європейська рада повернеться до цього питання на своєму наступному засіданні

Лідери Євросоюзу розглянуть питання членства в Україні в ЄС у липні. / Фото: Колаж: Сьогодні

Лідери Європейського Союзу заявили, що взяли до уваги підготовку висновків Комісії щодо заявки України на членство в ЄС. До розгляду цього питання повернуться у липні під час запланованого засідання.

Про це йдеться у висновків Європейської ради по Україні, оприлюднених після завершення першого дня роботи саміту.

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Таким чином, лідери ЄС підтвердили готовність розглянути заявку України на найближчому саміті цього літа.

"Європейська рада взяла до відома підготовку висновків Комісії із заявки на членство в ЄС України, а також Республіки Молдова та Грузії та повернеться до цього питання на своєму червневому засіданні", – йдеться у заяві.

Лідери ЄС також зазначили, що "як і раніше віддані подальшому зміцненню здатності України захищати свою територіальну цілісність та суверенітет".

"У зв'язку з цим Європейська рада вітає ухвалення нещодавнього рішення Ради збільшити військову підтримку України в рамках Європейського фонду миру", – наголошується у висновках.

Вони також вітали ухвалення рішення про призупинення ввізного мита на весь український експорт до Європейського Союзу на один рік.

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Шлях України до Євросоюзу

Україна офіційно почала євроінтеграційний процес. Усі лідери держав та урядів країн Євросоюзу на засіданні Ради ЄС сказали "так" нашій країні. Наступне слово – за Єврокомісією.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн сказала, що українці є частиною європейської сім'ї та будуть прийняті до ЄС.

Європейська рада визнала європейські прагнення та європейський вибір України, як зазначено в Угоді про асоціацію.

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Президент України Володимир Зеленський на тлі вторгнення Росії повідомив, що Україна звернулася до Євросоюзу з проханням про невідкладне приєднання за спеціальною процедурою. Перед цим Зеленський підписав заявку на вступ України до Європейського Союзу.

Україна вже на півдорозі до ЄС, але затяжна війна може погано позначитися на процесі вступ до Євросоюзу.

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