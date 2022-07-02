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Литовська держкомпанія відправила "хакерів РФ" слідом за їхнім військовим кораблем

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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2 липня, 14:28
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У Литві відповіли на погрози через ситуацію з Калінінградом
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російські хакери надіслали лист із погрозами литовській державній компанії Lietuvos gelezinkeliai — Литовській залізниці. Вони вимагали вплинути на санкції проти РФ зокрема, ситуацію з Калінінградом. Однак литовці лаконічно відправили росіян у всім відомому напрямку. Про це сказав представник LTG Мантас Дубаускас на своїй сторінці у Facebook

"Ми отримали електронний лист від Вероніки Андрєєвої, яка представилася представником російської хакерської спільноти. "Рекомендується" чинити тиск на владу та політиків, щоб вони скасували санкції щодо вантажів, що перевозяться до Калінінграда. Якщо ми не послухаємо, це зашкодить всій ІТ-інфраструктурі Литви. Ми не знаємо, чи справді відправник Вероніка й кого вона представляє. Але ми підготували відповідь на все", — написав він.

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Дубаускас виклав скріншоти листів. Деякі "російські хакери "настійно рекомендують" "Литовським залізницям" тиснути на політиків, щоб скасувати заборону транзиту підсанкційних товарів до Калінінграда. У разі невиконання вимог хакери погрожують "перетворити Литву на ІТ-резервацію і відправити інформаційну інфраструктуру країни в кам'яний вік.

У листі у відповідь говориться: "У відповідь на ваше звернення до компанії LTG чинити тиск на уряд Литви з метою скасування санкцій ЄС на транзит російських вантажів до Калінінградської області інформуємо: так звана "спільнота російських хакерів" – іди нах*й".

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Ситуація із Калініградом

18 червня Литва оголосила Росії про заборону залізничного транзиту російських товарів, що потрапили під санкції ЄС, через свою територію між Калінінградською областю та основною територією РФ. А у середу, 22 червня, під заборону потрапили й вантажні автоперевезення.

МЗС Литви пояснило це рішення тим, що отримало роз'яснення Європейської комісії: навіть якщо підсанкційні товари та вантажі йдуть з однієї частини Росії до іншої, але через територію ЄС, їхнє перевезення має бути заборонено.

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У Кремлі назвали дії Литви провокаційними і навіть ворожими та одразу пригрозили наслідками, які "на собі відчують" усі жителі Литви, одночасно з погрозами Росія розпочала в Калінінградській області військові навчання.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, чим загрожує Путіну війна з Литвою через коридор у Калінінград. Також ми писали, що США дали Росії "залізне" попередження через погрози Литві.

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