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Литва готова "перейменувати" Білорусь: Це – не частина Росії

11 січня, 15:20

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Вільнюс не хоче використовувати окупаційну назву сусідньої країни

Вільнюс готовий розглянути зміну назви Білорусі в литовській мові (зараз Baltarusija), якщо білоруси про це попросять, заявив глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс.

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Про це повідомляє агентство Інтерфакс.

За його словами, назва, якою литовці називають сусідню країну, не повинна закріплювати усталену в роки радянської окупації розуміння Білорусі як частини Росії.

"Білорусь – означає "Біла Русь", а не Росія, і це мусить бути відображено в назві, яку ми використовуємо. Якщо білоруси висловлять таке побажання, то ми обов'язково розглянемо це питання так само, як ми вже змінили назву Грузії на Сакартвело", – додав міністр.

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Нагадаємо, Литва офіційно дала нову назву Грузії як Сакартвело з кінця грудня-2020. І вона буде використовуватися у всіх офіційних документах литовською мовою.

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Також нагадаємо, що змінити назву ще 2018-го просив сам Тблілісі, оскільки варіант "Грузія" там вважали русифікованим. Назва "Сакартвело" ближча до грузинськоъ мови.

А тим часом нагадаємо, що білоруси вийшли на протести проти влади навіть попри сильні морози:

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