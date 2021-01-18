Литва хоче заборонити в'їзд Кіркорову за відвідування окупованого Криму

Міністерство закордонних справ Литви пропонує заборонити в'їзд до країни російському артистові Філіпу Кіркорову за неодноразове незаконне відвідування ним окупованого Росією Криму.
Про це йдеться в поданні голови литовського МЗС Габріелюса Ландсбергіса, передає Delfi.
Зокрема в документі йдеться, що Кіркоров своїми багаторазовими відвідуваннями анексованого Криму "свідомо заперечував територіальну цілісність і суверенітет України і таким чином незаконно виправдовував агресивні дії Російської Федерації".
"Ми системно будемо оцінювати всіх діячів, яких Росія прагне використовувати для пропаганди своєї зовнішньої політики і вчинення впливу на жителів Литви. Також не слід забувати і суворо оцінити і білоруських громадян, які сприяли розправі над мирними протестувальниками", – підкреслив міністр.
Глава МЗС також вважає, що участь артиста в концертах в Криму "істотно шкодить національній безпеці Литви".
Водночас, за словами Ландсбергіса, остаточне рішення має ухвалити міністр внутрішніх справ Агне Білотайте.
"Представник м'якої влади, який виправдовує російську окупацію, за нашою пропозицією, не повинен бувати в Литві. Таку пропозицію ми представили МВС, остаточне рішення в його руках", – сказав він.
Агентство зазначає, що дискусії про розширення чорного списку в Литві виникли після того, як з'ясувалося, що субсидії за культурні заходи, що не відбулися, були виділені литовським компаніям, які планували концерти російських виконавців Філіпа Кіркорова і Михайла Шуфутинського.
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