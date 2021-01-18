Литва хоче заборонити в'їзд Кіркорову за відвідування окупованого Криму

Литовське МЗС також може розглянути заборону на в'їзд і для інших порушників

Міністерство закордонних справ Литви пропонує заборонити в'їзд до країни російському артистові Філіпу Кіркорову за неодноразове незаконне відвідування ним окупованого Росією Криму.

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Про це йдеться в поданні голови литовського МЗС Габріелюса Ландсбергіса, передає Delfi.

Зокрема в документі йдеться, що Кіркоров своїми багаторазовими відвідуваннями анексованого Криму "свідомо заперечував територіальну цілісність і суверенітет України і таким чином незаконно виправдовував агресивні дії Російської Федерації".

"Ми системно будемо оцінювати всіх діячів, яких Росія прагне використовувати для пропаганди своєї зовнішньої політики і вчинення впливу на жителів Литви. Також не слід забувати і суворо оцінити і білоруських громадян, які сприяли розправі над мирними протестувальниками", – підкреслив міністр.

Глава МЗС також вважає, що участь артиста в концертах в Криму "істотно шкодить національній безпеці Литви".

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Водночас, за словами Ландсбергіса, остаточне рішення має ухвалити міністр внутрішніх справ Агне Білотайте.

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"Представник м'якої влади, який виправдовує російську окупацію, за нашою пропозицією, не повинен бувати в Литві. Таку пропозицію ми представили МВС, остаточне рішення в його руках", – сказав він.

Агентство зазначає, що дискусії про розширення чорного списку в Литві виникли після того, як з'ясувалося, що субсидії за культурні заходи, що не відбулися, були виділені литовським компаніям, які планували концерти російських виконавців Філіпа Кіркорова і Михайла Шуфутинського.

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Нагадаємо, в жовтні Україна заборонила в'їзд двом високопоставленим особам з Угорщини через агітацію на місцевих виборах на Закарпатті.

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